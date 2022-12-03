Ще мінус понад пів тисячі окупантів і вертоліт: втрати ворога станом на 3 грудня

Українські воїни щодня завдають втрат окупантам. За минулу добу наші захисники та захисниці ліквідували ще 510 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення українські воїни відправили на концерт Кобзона уже близько 90 600 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили чимало одиниць ворожої техніки.

Зверніть увагу Понад десяток авто з 200-ми і 300-ми окупантами у Токмаку і точні удари ЗСУ по ворогу: Генштаб

Актуальна статистика втрат ворога

Станом на 3 грудня українські воїни знищили:

танків – 2 917 (+1) одиниць;

бойових броньованих машин – 5 886 (+3) одиниць;

артилерійських систем – 1 906 (+1) одиниць;

РСЗВ – 395 одиниць;

засобів ППО – 210 одиниць;

літаків – 280 одиниць;

гелікоптерів – 263 (+1) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 572 (+8) одиниці;

крилатих ракет – 531 одиниця;

кораблів / катерів – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 472 (+8) одиниці;

спеціальної техніки – 163 одиниці.

Головне про ситуацію на фронті

Напередодні Генштаб повідомив, до лікарень у Токмаку, що на Запоріжжі, приїхало понад 10 автомобілів. У них до медустанов привезли "трьохсотих", а також "двохсотих" російських загарбників.

Відомо також, що упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів. Вони припали на райони скупчення живої сили, зброї та техніки ворога. Крім того, 3 удари були по позиціях ЗРК росіян. А ще за минулу добу нашим військовим вдалося збити гелікоптер ворога та 6 безпілотників типу "Орлан-10".

Свою роботу також виконали українські ракетники й артилеристи. Вони уразили: