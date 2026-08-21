Оборонці атакували місце з БпЛА, склади, пункти управління та наземні ретранслятори росіян

Сили оборони України завдали нових ударів по низці стратегічних об'єктів російської армії. На тимчасово окупованих територіях уражено місця з безпілотниками, склади, ретранслятори та пункти управління ворога.

Операцію зі знищення цілей проводили 20 та вночі 21 серпня. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Які нещодавні втрати ворога?

Українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у районі Донецька. Також під удар потрапив склад матеріально-технічних засобів російських військ у Новосільському в анексованому Криму.

Крім вищезгаданого, Сили оборони завдали ударів по двох пунктах управління російських військ – у Запорізькому Донецької області та Кобильному Запорізької області.

Окремо українські військові знищили 6 наземних ретрансляторів, які використовували для управління ударними БпЛА типу "Герань" та "Гербера". Два ретранслятори були у Стерегущому, три – в районі Оленівки та ще один – у Чорноморському у Криму.

У Генштабі пояснили, що наземні ретранслятори передають сигнали управління та зв’язку між оператором і безпілотником, завдяки чому збільшується дальність і стабільність його застосування.

Робота по ключових військових цілях противника триває. Далі буде,

– резюмували там.

До речі, також уночі українські військові завдали удару по нафтопереробному заводу у Пермі, який розташований на відстані понад 1600 кілометрів від кордону. Також було уражено військовий аеродром "Маринівка" у Волгоградському регіоні.