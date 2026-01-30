Понад 1300 окупантів ліквідували, знищили низку техніки: втрати ворога на 30 січня
- Протягом минулої доби українські захисники ліквідували 1310 російських військових, повідомляє Генштаб ЗСУ.
- З початку вторгнення Росія втратила близько 1 238 710 військових, 11 614 танків, 23 969 бойових машин, та іншу техніку.
Українські захисники намагаються зірвати ворожий наступ та виснажити його бойовий потенціал, завдаючи противнику відчутних втрат серед особового складу та техніки.
Лише протягом минулої доби росіяни втратили 1310 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Дивіться також Україна планує виробити 7 мільйонів дронів у 2026 році: майор ЗСУ сказав, чи можливо це
Скільки втратила Росія на 30 січня?
Від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили:
- особового складу – близько 1 238 710 (+830) осіб;
- танків – 11 614 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 969 (+4);
- артилерійських систем – 36 748 (+15);
- РСЗВ – 1 631 (+2);
- засобів ППО – 1 289 (+1);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 119 234 (+555);
- крилатих ракет – 4 205 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 76 319(+129);
- спеціальної техніки – 4 054 (+1).
Втрати росіян у війні станом на 30 січня 2026 року / Інфографіка Генштабу
Що відбувається на фронті?
Останнім часом росіяни щодня переміщують техніку через Маріуполь на Гуляйпільський напрямок, що свідчить про пріоритетність цієї точки. Проте через погодні умови росіяни поки лише облаштовують резерви.
Водночас російське командування фактично загнало в пастку власний 122-й мотострілецький полк на Куп'янському напрямку. Вони відзвітували про "захоплення" територій, де насправді тривають активні бойові дії.
Також нагадаємо, нещодавно на Придніпровському напрямку було 1 бойове зіткнення. Російські війська намагалися висадитись на острів Круглик, штурмувати там українські позиції, але Сили оборони знищили ворога.