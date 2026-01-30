Понад 1300 окупантів ліквідували, знищили низку техніки: втрати ворога на 30 січня

Українські захисники намагаються зірвати ворожий наступ та виснажити його бойовий потенціал, завдаючи противнику відчутних втрат серед особового складу та техніки.

Лише протягом минулої доби росіяни втратили 1310 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Скільки втратила Росія на 30 січня?

Від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили:

особового складу – близько 1 238 710 (+830) осіб;

танків – 11 614 (+1);

бойових броньованих машин – 23 969 (+4);

артилерійських систем – 36 748 (+15);

РСЗВ – 1 631 (+2);

засобів ППО – 1 289 (+1);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 119 234 (+555);

крилатих ракет – 4 205 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 76 319(+129);

спеціальної техніки – 4 054 (+1).



Втрати росіян у війні станом на 30 січня 2026 року / Інфографіка Генштабу

Що відбувається на фронті?