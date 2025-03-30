Десятки окупантів тонуть на навчальних штурмах у Херсонській області, – "Атеш"

Росіяни продовжують штурми Херсонських остовів малими групами. При цьому значних втрат ворог продовжує зазнавати ще під час навчання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

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Окупанти тонуть у Херсонській області

Агент "Атеш" з-поміж військовослужбовців 80-ї омсбр ЗС РФ повідомляє про втрати, яких зазнають окупанти під час тренувань з форсування водних перешкод у Херсонській області. Новобранців відправляють туди з навчального табору в Криму для підготовки до штурмів островів Дніпра.

Тренування проходять у жорсткому режимі – солдат у повному спорядженні завантажують у човен і на повній швидкості катають по Дніпру, внаслідок чого багато хто випадає та тоне. Командири навіть не намагаються їх урятувати. Кількість загиблих російських військових уже йде на десятки, але заняття тривають,

– повідомляють партизани.

Після цих "навчань" новобранців малими групами відправляють штурмувати острови по 2-3 людини. Їх просто викидають на берег і дають завдання закріпитися. При цьому ані прикриття, ані можливості нормальної евакуації вони не мають.

"Атеш" зазначає, що саме через це завдання не виконуються, а росіяни продовжують зазнавати втрат. Під час відправки чергової групи один із командирів сказав: "Ну, зараз ваша партія закінчиться, і привезуть наступну".

До речі, нещодавно "Атеш" повідомив, що росіяни перекидають ППО і РЕБ з Криму на Херсонщину через величезні втрати. Суттєву роль у цьому відіграють точні координати, які українські сили отримують від партизанів і місцевих жителів.