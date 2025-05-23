Замаскувались до смерті: "плащі-невидимки" росіян роблять їх ще помітнішими для ЗСУ

"Плащі-невидимки", які мали захищати росіян від тепловізорів і дронів зробили їх легкою здобиччю для ЗСУ. Дешеві матеріали та невміння користуватись захистом коштують окупантам життя.

Російські солдати намагаються сховатися від українських безпілотників в "плащах невидимках", втім, марно. Українські бійці з 63-ї механізованої бригади показали, як ці костюми не лише не маскують, а й перетворюють окупантів на яскраві мішені в інфрачервоному спектрі, повідомляє 24 Канал посилаючись на The Telegraph.

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Як "плащі невидимки" видають окупантів

Відео українських військових зняте в районі Лиману Херсонської області зафіксувало, як російські солдати намагалися просунутися в темряві, вдягнені в так звані "противодронні плащі". Їхня спроба закінчилася провалом – бійці 63-ї механізованої бригади ЗСУ миттєво виявили та знищили групу за допомогою безпілотників.

Ці плащі мали б приховувати теплове випромінювання тіла, ускладнюючи виявлення дронами вночі. Проте на практиці вони створюють так звані "холодні плями".

Що таке "холодні плями"

Це різко контрастні темні зони на фоні теплого навколишнього середовища, які легко вловлюються тепловізійними камерами.

Кумедні окупанти в районі Лиману... одягли противодронні плащі й подумали, що тепер вони в безпеці,

– кажуть в бригаді про росіян.

Деякі російські підрозділи використовують також термоковдри. Вони ефективніші, однак їх застосовують із грубими помилками – закривають тулуб, але залишають відкритими голову та кінцівки, які одразу видають їхнє розташування.

"Холодна пляма" на тепловізорі / Скриншот відео "Сталеві леви"

Науковий співробітник із питань наземних воєн Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Нік Рейнольдс зазначив, що проблеми виникають через некомпетентність особового складу РФ, який не розуміє, як користуватись своїм спорядженням.

Чому росіян видно навіть у темряві

За даними журналістів, так звані "плащі-невидимки" росіянам постачають масово, а коштують вони близько 47 доларів за одиницю. Ефективність такого камуфляжу відповідна, окупанти просто стають легкою здобиччю для сучасних українських дронів, оснащених потужними камерами нічного бачення.

Українські плащі невидимки / Фото Х @FedorovMykhailo

На відміну від них, українські військові також використовують маскувальні костюми, проте значно якісніші. Вони виготовлені з багатошарових матеріалів із полімерів, мікроволокон і тканин із металевими вкрапленнями, вони ефективно знижують тепловий слід.