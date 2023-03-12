Ще понад 1000 ліквідованих загарбників: колосальні втрати ворога станом на 12 березня

Росія продовжує втрачати на фронті тисячі одиниць особового складу. Тільки за минулу добу ЗСУ мінуснули 1090 ворогів.

З 24 лютого 2022 року ворог втратив 159 090 солдатів. Проте Генштаб повідомляє, що підрахунок ускладнений через інтенсивність боїв.

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Втрати росіян у техніці

танків – 3 466;

бойових броньованих машин – 6 769;

артилерійських систем – 2 487;

РСЗВ – 493;

засобів ППО – 259;

літаків – 304;

гелікоптерів – 289;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 108;

крилатих ракет – 907;

кораблів/катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 348;

спеціальної техніки – 242.



Актуальні втрати ворога станом на 12 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зауважимо, що за минулу добу авіація Сил оборони завдала 6 ударів по скупченню живої сили та техніки ворога. Крім того, ефективно свою роботу виконали підрозділи ракетних військ і артилерії. Вони уразили 4 райони зосередження особового складу, склад з боєприпасами та 2 місця розгортання станцій РЕБ російських загарбників.

Запеклі бої не вщухають

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ нагадали про плани ворога. Окупанти прагнуть досягнути бодай якихось перемог у війні, яку самі розпочали. Так, вони намагаються вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Останнім часом основні зусилля на веденні наступу зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

Наші військові продовжують демонструвати професіоналізм і злагодженість на цих напрямках. За минулу добу вони відбили 92 атаки російських загарбників. Водночас слід розуміти, що ситуація надзвичайно складна, а бої – запеклі.

Не вщухають штурмові дії міста Бахмут. Російські військові обстрілюють населені пункти, розташовані неподалік лінії зіткнення. Мовиться про Васюківку, Залізнянське, Дубово-Василівку, Григорівку, Богданівку, Бахмут, Іванівське, Костянтинівку, Білу Гору, Міньківку, Оріхово-Василівку, Олександро-Шультине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.