Понад 1300 росіян, 3 танки та 1362 БпЛА: втрати ворога на 30 липня
Українські військові продовжують знищувати росіян по всій лінії фронту. Окупантам не вдається прорвати оборону, а втрати ворога лише зростають.
Про це повідомили у Генштабі.
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на 30 липня 2026 року загальні бойові втрати росіян орієнтовно становлять:
- Особовий склад – 1 444 810 (+1 360)
- Танки – 12 230 (+3)
- Бойові броньовані машини – 25 049 (+5)
- Артилерійські системи – 47 003 (+41)
- РСЗВ – 1 976 (+3)
- Засоби ППО – 1 522 (+1)
- Літаки – 439
- Гелікоптери – 354
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 434 140 (+1 362)
- Наземні робототехнічні комплекси – 2 071 (+8)
- Кораблі/катери – 34
- Підводні човни – 2
- Автомобільна техніка та автоцистерни – 127 621 (+440)
- Спеціальна техніка – 4 480 (+2)
- Крилаті ракети – 4 950
Втрати ворога у війні станом на 30 липня / Інфографіка Генштабу
Що ще відомо про успішні удари ЗСУ по окупантах?
У понеділок, 27 липня, та в ніч на 28 липня підрозділи Сил оборони України атакували важливі об'єкти противника. Так, уражено комбінат "Пріоритет" в Удмуртії та склади.
ЗСУ успішно атакували цілі на ТОТ та на території країни-агресорки. Силам оборони вдалось уразити склад матеріально-технічних засобів та паливно-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ічкі в Криму.
Також був атакований склад БпЛА окупантів у районі Червонопопівки Луганської області.
У Силах оборони обіцяють продовжувати системно здійснювати заходи, спрямовані на припинення російської агресії.