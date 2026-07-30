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24 Канал Новини України Понад 1300 росіян, 3 танки та 1362 БпЛА: втрати ворога на 30 липня
30 липня, 06:45
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Понад 1300 росіян, 3 танки та 1362 БпЛА: втрати ворога на 30 липня

Данило Муринський

Українські військові продовжують знищувати росіян по всій лінії фронту. Окупантам не вдається прорвати оборону, а втрати ворога лише зростають.

Про це повідомили у Генштабі.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на 30 липня 2026 року загальні бойові втрати росіян орієнтовно становлять:

  • Особовий склад – 1 444 810 (+1 360)
  • Танки – 12 230 (+3)
  • Бойові броньовані машини – 25 049 (+5)
  • Артилерійські системи – 47 003 (+41)
  • РСЗВ – 1 976 (+3)
  • Засоби ППО – 1 522 (+1)
  • Літаки – 439
  • Гелікоптери – 354
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 434 140 (+1 362)
  • Наземні робототехнічні комплекси – 2 071 (+8)
  • Кораблі/катери – 34
  • Підводні човни – 2
  • Автомобільна техніка та автоцистерни – 127 621 (+440)
  • Спеціальна техніка – 4 480 (+2)
  • Крилаті ракети – 4 950


Втрати ворога у війні станом на 30 липня / Інфографіка Генштабу

Що ще відомо про успішні удари ЗСУ по окупантах?

У понеділок, 27 липня, та в ніч на 28 липня підрозділи Сил оборони України атакували важливі об'єкти противника. Так, уражено комбінат "Пріоритет" в Удмуртії та склади.

ЗСУ успішно атакували цілі на ТОТ та на території країни-агресорки. Силам оборони вдалось уразити склад матеріально-технічних засобів та паливно-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ічкі в Криму.

Також був атакований склад БпЛА окупантів у районі Червонопопівки Луганської області.

У Силах оборони обіцяють продовжувати системно здійснювати заходи, спрямовані на припинення російської агресії.

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