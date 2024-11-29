Разюча кількість ліквідованих окупантів і техніки: втрати ворога на 29 листопада
29 листопада 2024, 08:07Читать новость на русском
Україна продовжує здавати країні-агресорці великих втрат у живій силі і техніці. Кількість "відмінусованих" російських загарбників перевищила 730 тисяч.
Також наші захисники успішно знищують ворожу техніку на мільйони, а іноді і на кілька мільярдів. Так, 28 листопада українські розвідники знищили радіолокаційний комплекс 48Я6-К1 "Подльот" в окупованому Криму, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
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Втрати противника станом на 29 листопада
- особового складу – близько 738660 (+2030) осіб;
- танків – 9458 (+8);
- бойових броньованих машин – 9339 (+33);
- артилерійських систем – 20886 (+34);
- РСЗВ – 1255 (+0);
- засоби ППО – 1006 (+1);
- літаків – 369 (+0);
- гелікоптерів – 329;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19750 (+89);
- крилаті ракети – 2851 (+86);
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30272 (+86);
- спеціальна техніка – 3700 (+3)
Втрати росіян станом на 29 листопада 2024 року / Фото Генштаб