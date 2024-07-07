Росіяни будуть змушені зупинитися через 2 місяці

У зібраній нами статистиці втрат російських окупантів Бурятія опустилася на 9 місце за абсолютним числом убитих. Також її обійшов Сахалін у відносних числах.

Скільки вбитих визнали у Росії

В останній тиждень червня кількість публічно визнаних убитих на війні проти України у Північно-Західному федеральному окрузі була вдвічі більшою, ніж у перший тиждень місяця. Липень продемонструє, чи це тенденція. "Результати" активності на Харківщині мають проявитися.

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Втрати на Далекому Сході порівняно вище. Особливо пригнічує ситуація на Сахаліні, де відносні втрати у 2,6 раза вищі, ніж у сусідньому Приморському краї.

Наголошу ще раз. Це ті вбиті, яких публічно показали у самій Росії. Тобто це найменша підтверджена цифра вбитих. Реальне їхнє число – більше щонайменше у 2 рази. Цю гіпотезу підтверджують і дані "Медіазони" та BBC. Їхнє моделювання на основі реєстру спадкових справ Росії дає найбільш ймовірну цифру вбитих у 120 тисяч осіб.

Якщо додати до них зниклих безвісти (більшість убиті), полонених, тих, що вибули назавжди через важкі поранення, загиблих і списаних з інших причин – вийде загальна цифра безповоротних втрат російської армії. За нашими оцінками вона перебуває в діапазоні 200 – 250 тисяч осіб. Санітарні втрати вже важко інтерпретувати.

За 6 місяців 2024 року у Росії публічно виявилося 19 995 убитих. Це 109,9 убитих на день. Частина з них стосується більш ранніх періодів, тому отримуємо все те ж шукане число – росіяни готові визнавати близько 100 вбитих на день. Ця цифра стабільна вже півтора року, хоча інтенсивність боїв була різна і є тенденція до зростання втрат. У 2023 році вбитих було більше, ніж у 2022 році, а у 2024 році темп вищий, ніж у 2023.

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Росіяни зможуть тиснути ще 2 місяці

Днями Дмітрій Медведєв заявив, що за 6 місяців контракти з міноборони Росії уклали 190 тисяч осіб, тобто близько 1000 на день і 30 тисяч на місяць. Цифри показують: за заявленої росіянами цифри поповнення – близько 30 тисяч на місяць – приблизно стільки ж вибуває.

Якщо дивитися тільки на ці цифри з поправкою на динаміку у нас, можна прогнозувати, що росіяни зможуть тиснути ще близько 2 місяців. Потім вони будуть змушені зупинитися, якщо не застосують якісь нові ходи поповнення військ (масові електронні повістки, перетворення строковиків на контрактників тощо).

У травні у нас були проблеми в плані боєприпасів (стало краще), а тепер аналогічна ситуація в плані людей.

У ці умовні 2 місяці можливі зриви, швидше за все, ще будуть територіальні втрати. Але важливіше:

скільки вдасться ліквідувати окупантів;

наскільки вдасться зберегти ядро ​​нашої армії.

Саме цим визначатиметься тональність дискусії навколо формату переговорів та їхньої суті. Турбулентність зростає. Але є всі шанси зламати путінський блеф. Отже, менше рефлексії на тему миру, більше зусиль у повсякденну рутину.