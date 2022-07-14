Полковник й капітан: росіяни не припиняють "демілітаризовуватися" в Україні

14 липня 2022 , 22:03
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Джерело:

Анатолій Штірліц

Збройні Сили України ліквідували ще декілька російських військових високого рангу. Серед них є полковник, капітан та старший лейтенант.

Так, полковник, капітан, старший лейтенант та кілька командирів зробили "жест доброї волі" та "денацифікувались" і "демілітаризувались". Тобто відійшли на той світ.

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Кого ліквідували ЗСУ

Нині стало відомо, що завдяки роботі українських захисників та захисниць у пекло відправились:

  • Капітан Жидков Валерій,
  • Командир роти спецпризначення, капітан Олександр Жихарєв,
  • Старший лейтенант Микола Нікітін,
  • Лейтенант Максим Козлов,
  • Командир вогнеметного взводу, лейтенант Кирило Оленич.

Також "демілітаризувався" заступник командира 106 Тульської повітрянодесантної дивізії, полковник Андрій Васильєв. До речі, його колегу, який також був заступником командира цієї ж дивізії, полковника Максима Кудріна, теж ліквідували українські воїни.

Втрати ворога за минулу добу

Минулої доби українські воїни знищили близько 100 окупантів. Також на брухт відправились 3 ворожих бойових броньованих машини, 1 артилерійська система, 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 1 одиниця спеціальної техніки.

Вчора найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.

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Автор: Анастасія Кушпіт