Полковник й капітан: росіяни не припиняють "демілітаризовуватися" в Україні
Джерело:Анатолій Штірліц
Збройні Сили України ліквідували ще декілька російських військових високого рангу. Серед них є полковник, капітан та старший лейтенант.
Так, полковник, капітан, старший лейтенант та кілька командирів зробили "жест доброї волі" та "денацифікувались" і "демілітаризувались". Тобто відійшли на той світ.
До теми ЗСУ ліквідували 37 570 загарбників: свіжі втрати ворога
Кого ліквідували ЗСУ
Нині стало відомо, що завдяки роботі українських захисників та захисниць у пекло відправились:
- Капітан Жидков Валерій,
- Командир роти спецпризначення, капітан Олександр Жихарєв,
- Старший лейтенант Микола Нікітін,
- Лейтенант Максим Козлов,
- Командир вогнеметного взводу, лейтенант Кирило Оленич.
Також "демілітаризувався" заступник командира 106 Тульської повітрянодесантної дивізії, полковник Андрій Васильєв. До речі, його колегу, який також був заступником командира цієї ж дивізії, полковника Максима Кудріна, теж ліквідували українські воїни.
Втрати ворога за минулу добу
Минулої доби українські воїни знищили близько 100 окупантів. Також на брухт відправились 3 ворожих бойових броньованих машини, 1 артилерійська система, 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 1 одиниця спеціальної техніки.
Вчора найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.
До теми – ЗСУ "підсмажили" ще одного російського командира: дивіться відео