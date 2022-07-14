Полковник й капітан: росіяни не припиняють "демілітаризовуватися" в Україні

Збройні Сили України ліквідували ще декілька російських військових високого рангу. Серед них є полковник, капітан та старший лейтенант.

Так, полковник, капітан, старший лейтенант та кілька командирів зробили "жест доброї волі" та "денацифікувались" і "демілітаризувались". Тобто відійшли на той світ.

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Кого ліквідували ЗСУ

Нині стало відомо, що завдяки роботі українських захисників та захисниць у пекло відправились:

Капітан Жидков Валерій,

Командир роти спецпризначення, капітан Олександр Жихарєв,

Старший лейтенант Микола Нікітін,

Лейтенант Максим Козлов,

Командир вогнеметного взводу, лейтенант Кирило Оленич.

Також "демілітаризувався" заступник командира 106 Тульської повітрянодесантної дивізії, полковник Андрій Васильєв. До речі, його колегу, який також був заступником командира цієї ж дивізії, полковника Максима Кудріна, теж ліквідували українські воїни.

Втрати ворога за минулу добу

Минулої доби українські воїни знищили близько 100 окупантів. Також на брухт відправились 3 ворожих бойових броньованих машини, 1 артилерійська система, 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 1 одиниця спеціальної техніки.

Вчора найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.

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