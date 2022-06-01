Вже 30 700 ліквідованих окупантів та понад 200 літаків: свіжі втрати ворога станом на 1 червня

Станом на перший день літа українські військові загалом ліквідували вже близько 30 700 окупантів. Крім того, наші воїни перетворили на брухт тисячі одиниць ворожої техніки.

Лише за минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували 200 окупантів. Про це свідчать дані Генштабу Збройних Сил.

Важливо Ворог перекидає сили на Донбас та хоче наступати: карта бойових дій станом на 1 червня

Актуальні втрати ворога станом на 1 червня

Від початку повномасштабного вторгнення станом на 98-й день війни втрати окупантів складають:

особового складу – близько 30 700 (+200) осіб;

танків – 1 361 (+3) одиниця;

бойових броньованих машин – 3 343 (+41) одиниці;

артилерійських систем – 659 (+10) одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 207 одиниць;

засобів протиповітряної оборони – 94 (+1) одиниці;

літаків – 208 одиниць;

гелікоптерів – 175 (+1) одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 519 (+4) одиниць;

крилатих ракет – 120 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2290 (+15) одиниць;

спеціальної техніки – 49 (+1) одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Додамо, що саме на Донбасі ворог зосередив свої ключові зусилля.

Яка ситуація на Донбасі: головне

На Слов'янському напрямку ворог перегруповує війська, щоб піти у наступ у напрямках Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов'янськ.

ворог перегруповує війська, щоб піти у наступ у напрямках Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов'янськ. На Донецькому напрямку підрозділи агресора хочуть наступати, щоб оточити наші війська у районах Лисичанська, Сєвєродонецька та заблокувати основні логістичні шляхи.

підрозділи агресора хочуть наступати, щоб оточити наші війська у районах Лисичанська, Сєвєродонецька та заблокувати основні логістичні шляхи. На Лиманському напрямку ворог закріплюється у населеному пункті Лиман, проводить перегрупування для подальшого наступу на Слов'янськ. А на Бахмутському напрямку окупанти перегруповуються для подальшого наступу на напрямку Олександропілля – Комишуваха.

ворог закріплюється у населеному пункті Лиман, проводить перегрупування для подальшого наступу на Слов'янськ. А окупанти перегруповуються для подальшого наступу на напрямку Олександропілля – Комишуваха. На Сєвєродонецькому напрямку противник закріплюється на північно-східних та південно-східних околицях міста Сєвєродонецьк. Для посилення угруповання військ перекинув з території Росії до визначених районів боєприпаси та техніку.

Досягнення наших бійців за добу

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках вдалося відбити 14 атак ворога, знищивши:

2 артилерійські системи,

11 одиниць бойової броньованої техніки,

10 ворожих автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони збили 2 крилаті ракети та 3 безпілотники типу "Куб". Винищувачі Повітряних сил за попередню добу над Сумщиною збили 2 ворожі безпілотники. Українська авіація також завдала повітряного удару по підрозділах окупантів у районі населеного пункту Довгеньке. Є втрати у противника і на інших напрямках.

Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на ранок 1 червня: дивіться відео