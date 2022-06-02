30 850 вбитих росіян та купа знищеної техніки: свіжі втрати ворога на 2 червня

Росіяни зазнають великих втрат, розпочавши війну в Україні. На 2 червня українські військові загалом ліквідували вже близько 30 850 ворогів.

Лише за минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували 150 російських окупантів. Про це свідчать дані Генерального штабу Збройних Сил України.

Увага Безуспішні штурми росіян і обстріли наших позицій: карта бойових дій на 2 червня

Актуальні втрати ворога

особового складу – близько 30850 (+150 за останню добу) осіб ліквідовано;

танків – 1363 (+2) одиниць,

бойових броньованих машин – 3354 (+11) одиниць,

артилерійських систем – 661 (+2) одиниць,

РСЗВ – 207 (+0) одиниць,

засобів ППО – 95 (+1) одиниць,

літаків – 210 (+2) одиниць,

гелікоптерів – 175 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 521 (+2),

крилатих ракет – 120 (+0),

кораблів /катерів – 13 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2325 (+35) одиниць,

спеціальної техніки – 51 (+2).

Де найбільші втрати

У Генштабі наголосили, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. До слова, на цьому напрямку тривають запеклі бої. Російські війська ведуть штурмові дії в Комишувасі, намагаючись повністю захопити населений пункт. Водночас біля Нагірного та Білогорівки спроби штурму ворога провалились – окупанти зазнали значних втрат та відійшли.

Нагадаємо, у Лимані під час спецоперації наших військових артилерією накрило кадирівців. Так, лави "двохсотих" поповнив підполковник Заур Дімаєв. Він був заступником командира четвертого батальйону спецполку імені Ахмата Кадирова.

Пораненим може бути й ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін.

На Донеччину та Луганщину росіяни кинули чи не усі сили. Однак, ЗСУ дають гідну відсіч ворогу. Так, за минулу добу бійці ЗСУ відбили 13 атак російських військ у Донецькій та Луганській областях і знищили 27 одиниць військової техніки: 2 танки, 6 артилерійських систем, 8 бойових броньованих машин та 4 ворожих автомобілі.

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