Понад 42 тисячі ліквідованих окупантів: втрати ворога станом на 7 серпня

росія продовжує зазнавати шалених втрат у війни проти України. Збройні Сили України вже знищили близько 42 200 окупантів.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що тільки протягом минулої доби було ліквідовано близько 300 загарбників. Водночас ворог продовжує зазнавати втрат і в техніці.

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Статистика втрат ворога станом на 7 серпня

Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти зазнають колосальних втрат. Станом на 7 серпня наші захисники і захисниці знищили та ліквідували:

близько 42 200 російських окупантів;

1 805 танків;

4 055 бойових броньованих машин;

958 артилерійських систем;

260 реактивних систем залпового вогню;

132 засоби ППО;

223 літаки;

191 гелікоптер;

750 безпілотників;

182 крилаті ракети;

15 кораблів та катерів;

2 978 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

86 одиниць спецтехніки.

Статистика втрат за добу

Протягом минулої доби українські військові ліквідували близько 300 окупантів та знищили кілька одиниць ворожої техніки, зокрема:

3 танки;

4 бойові броньовані машини;

3 артилерійські системи;

5 засобів ППО;

6 безпілотників;

8 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

1 одиницю спецтехніки.

У Генштабі зазначили, що найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.

Ситуація на фронті

Станом на 7 серпня в Україні триває 165-ий день повномасштабної війни з росією. Основні бойові дії тривають на Півдні та на Сході нашої держави. Коротко про успіхи наших захисників та захисниць на фронті:

На Слов'янському напрямку окупанти вели наступальні дії в районах Богородичного та Долини, однак атака для ворога завершилася безрезультатно;

На Краматорському напрямку загарбники намагалися наступати на Верхньокам'янське, однак наші воїни відбили цю атаку і ворог відступив;

На Бахмутському напрямку окупанти намагалися вести штурмові дії на напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Новолуганське – Зайцеве. Українські воїни утримали позиції та відкинули окупантів назад. Водночас бойові дії тривають на напрямках Новолуганське – Кодема, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве;

На Авдіївському напрямку ворог намагався наступати в напрямках Новобахмутівка – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, але й ці атаки наші воїни відбили;

До теми – зведення Генштабу про ситуацію на фронті станом на 7 серпня: дивіться відео