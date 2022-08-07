Понад 42 тисячі ліквідованих окупантів: втрати ворога станом на 7 серпня
Джерело:Генштаб ЗСУ
росія продовжує зазнавати шалених втрат у війни проти України. Збройні Сили України вже знищили близько 42 200 окупантів.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що тільки протягом минулої доби було ліквідовано близько 300 загарбників. Водночас ворог продовжує зазнавати втрат і в техніці.
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Статистика втрат ворога станом на 7 серпня
Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти зазнають колосальних втрат. Станом на 7 серпня наші захисники і захисниці знищили та ліквідували:
- близько 42 200 російських окупантів;
- 1 805 танків;
- 4 055 бойових броньованих машин;
- 958 артилерійських систем;
- 260 реактивних систем залпового вогню;
- 132 засоби ППО;
- 223 літаки;
- 191 гелікоптер;
- 750 безпілотників;
- 182 крилаті ракети;
- 15 кораблів та катерів;
- 2 978 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 86 одиниць спецтехніки.
Статистика втрат за добу
Протягом минулої доби українські військові ліквідували близько 300 окупантів та знищили кілька одиниць ворожої техніки, зокрема:
- 3 танки;
- 4 бойові броньовані машини;
- 3 артилерійські системи;
- 5 засобів ППО;
- 6 безпілотників;
- 8 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 одиницю спецтехніки.
У Генштабі зазначили, що найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.
Ситуація на фронті
Станом на 7 серпня в Україні триває 165-ий день повномасштабної війни з росією. Основні бойові дії тривають на Півдні та на Сході нашої держави. Коротко про успіхи наших захисників та захисниць на фронті:
- На Слов'янському напрямку окупанти вели наступальні дії в районах Богородичного та Долини, однак атака для ворога завершилася безрезультатно;
- На Краматорському напрямку загарбники намагалися наступати на Верхньокам'янське, однак наші воїни відбили цю атаку і ворог відступив;
- На Бахмутському напрямку окупанти намагалися вести штурмові дії на напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Новолуганське – Зайцеве. Українські воїни утримали позиції та відкинули окупантів назад. Водночас бойові дії тривають на напрямках Новолуганське – Кодема, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве;
- На Авдіївському напрямку ворог намагався наступати в напрямках Новобахмутівка – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, але й ці атаки наші воїни відбили;
До теми – зведення Генштабу про ситуацію на фронті станом на 7 серпня: дивіться відео