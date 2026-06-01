Мінус майже півтори тисячі солдатів і гора спаленої техніки: які втрати Росії на 1 червня

Ворожа армія не має значних просувань на фронті, проте постійно зазнає разючих втрат. Сили оборони України методично діють на всіх напрямках і нищать російську техніку разом із особовим складом. За оцінками Зеленського протягом місяця країна-агресорка не дораховується приблизно 30 – 35 тисяч військових

Про нову партію ліквідованих окупантів та їхню спалену техніку розповіли в офіційному зведенні Генштабу ЗСУ.

Які втрати Росії на війні станом на 1 червня?

За даними Генштабу, загальні втрати окупаційної армії від початку агресії на Україну у 2022 році становлять:

особового складу – близько 1 365 470 (+1410) осіб;

танків – 11 966 (+4);

бойових броньованих машин – 24 659 (+2);

артилерійських систем – 43 037 (+50);

РСЗВ – 1 820 (+1);

засобів ППО – 1 399 (+0);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 322 179 (+1 852);

наземних робототехнічних комплексів – 1 528 (+9);

кораблів та катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 101 621 (+384);

спеціальної техніки – 4 239 (+5);

крилатих ракет – 4 693 (+0).



Втрати ворога на 1 червня 2026 / Генштаб ЗСУ

Що відомо про успішні операції СОУ проти ворога?

У ніч на 30 травня Таганрог зазнав масштабної атаки українських безпілотників. Сили безпілотних систем України вдарили по аеродрому, де мішенню стали два літаки Ту-142.

Окрім цього, на околицях того ж таки Таганрога було уражено пускову позицію оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", який країна-агресорка використовує для запуску ракет класу "земля – земля".

Також під удари потрапив полігон "Приморський Посад" на Луганщині, де розміщувалася 64-та окрема мотострілецька бригада 35-ї армії Росії. За словами "Мадяра", підрозділ пов'язують із воєнними злочинами під час окупації Бучі у 2022 році.

Ще однією ціллю став російський військовий табір "Трьохізбєнка", де дислокувалися підрозділи 3-ї та 36-ї армій противника на тимчасово окупованій території Запорізької області.