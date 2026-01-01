Понад тисяча росіян не відсвяткує Новий рік: втрати ворога на 1 січня
- Минулої доби ЗСУ знищили 1 060 окупантів, загальні втрати особового складу Росії на війні становлять близько 1 208 970 осіб.
- Росія втратила 11 488 танків, 23 849 бойових броньованих машин та понад 35 тисяч артсистем.
Росія продовжує тиснути на фронті попри значні втрати. Минулої доби ЗСУ вдалось знищити ще 1 060 окупантів та сотні одиниць озброєння.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії на війні?
Від початку повномасштабного вторгнення орієнтовні втрати росіян на війні становлять:
- особового складу – близько 1 208 970 (+1 060) осіб;
- танків – 11 488 (+7);
- бойових броньованих машин – 23 849 (+4);
- артилерійських систем – 35 678 (+36);
- РСЗВ – 1 587 (+1);
- засобів ППО – 1 266 (+0);
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 98 453 (+769);
- крилатих ракет – 4 136 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 72 418 (+171);
- спеціальної техніки – 4 035 (+0).
Втрати Росії на 1 січня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нещодавні удари по ворогу
СБУ напередодні Нового року оприлюднила перелік найуспішніших операцій за підсумками року. Зокрема, йдеться про удари по "тіньовому флоту" Росії, що дозволило скоротити експорт російської нафти.
Водночас операція "Павутина" влітку 2025 року завершилася знищенням 41 літака стратегічної авіації Росії.
СБС ЗСУ уразили 10 об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Серед цілей були нафтобаза, база плавзасобів, радіолокаційна станція, місця дислокації ворожих військ і підстанції.