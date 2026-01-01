Укр Рус
24 Канал Новини України Понад тисяча росіян не відсвяткує Новий рік: втрати ворога на 1 січня
1 січня, 07:49
2

Понад тисяча росіян не відсвяткує Новий рік: втрати ворога на 1 січня

Дарія Черниш
Основні тези
  • Минулої доби ЗСУ знищили 1 060 окупантів, загальні втрати особового складу Росії на війні становлять близько 1 208 970 осіб.
  • Росія втратила 11 488 танків, 23 849 бойових броньованих машин та понад 35 тисяч артсистем.

Росія продовжує тиснути на фронті попри значні втрати. Минулої доби ЗСУ вдалось знищити ще 1 060 окупантів та сотні одиниць озброєння.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Сказали "ні" ворожій нафті: СБУ вперше визнала атаки на "тіньовий флот" Росії

Які втрати Росії на війні?

Від початку повномасштабного вторгнення орієнтовні втрати росіян на війні становлять:

  • особового складу – близько 1 208 970 (+1 060) осіб;
  • танків – 11 488 (+7);
  • бойових броньованих машин – 23 849 (+4);
  • артилерійських систем – 35 678 (+36);
  • РСЗВ – 1 587 (+1);
  • засобів ППО – 1 266 (+0);
  • літаків – 434 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 98 453 (+769);
  • крилатих ракет – 4 136 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 72 418 (+171);
  • спеціальної техніки – 4 035 (+0).

Втрати Росії на 1 січня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нещодавні удари по ворогу

  • СБУ напередодні Нового року оприлюднила перелік найуспішніших операцій за підсумками року. Зокрема, йдеться про удари по "тіньовому флоту" Росії, що дозволило скоротити експорт російської нафти. 

  • Водночас операція "Павутина" влітку 2025 року завершилася знищенням 41 літака стратегічної авіації Росії.

  • СБС ЗСУ уразили 10 об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Серед цілей були нафтобаза, база плавзасобів, радіолокаційна станція, місця дислокації ворожих військ і підстанції.