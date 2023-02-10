Понад 700 окупантів і ще з десяток бойових машин: втрати ворога станом на 10 лютого

Росіяни тисячами помирають під час штурмів українських міст та сіл на Сході. Лише за останню добу захисники ліквідували 730 російських військових.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратили 135 740 одиниць живої сили. Крім цього, українські захисники нищать техніку ворога.

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Втрати російської техніки

танків – 3 258 (+3);

бойових броньованих машин – 6 471 (+3);

артилерійських систем – 2 251 (+7);

РСЗВ – 463;

засобів ППО – 233 (+1);

літаків – 295;

гелікоптерів – 286 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 970 (+3);

крилатих ракет – 796;

кораблів та катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 126 (+5);

спеціальної техніки – 211.



Актуальна статистика втрат ворога станом на 10 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ

ЗСУ продовжують знищувати ворога

Як зауважили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, за минулу добу окупантам добряче насипали. Так, авіація Сил оборони завдала відразу 18 ударів по районах скупчення живої сили та техніки. Ще 4 удари зафіксували по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Крім того, вдалося збити 3 БпЛА ворога. Мовиться, за попередньою інформацією, про 2 дрони типу "Орлан-10" та 1 "Оріон".

Але і це ще не все. Відомо, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління окупантів, 5 районів скупчення живої сили, склад з боєприпасами, а також позицію ППО загарбників.

Але попри шалені втрати загарбники продовжують наступ та йдуть в атаку. За минулу добу основні зусилля у веденні наступу зафіксували на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Якщо говорити про райони, то мовиться про Кремінну, Бахмут, Авдіївку, Опитне, Мар'їнку та Вугледар. Крім того, вороги активно використовують оперативно-тактичну, а також армійську авіацію. Нею б'ють по позиціях наших захисників і захисниць.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили низку атак. Ворог відступив поблизу Гряниківки та Масютівки на Харківщині, Стельмахівки та Діброви на Луганщині, Федорівки, Красної Гори, Бахмута, Іванівського, Авдіївки, Красногорівки, Парасковіївки та Пречистівки на Донеччині.