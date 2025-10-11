Війна Росії з Україною триває. Ворог хоч і намагається мати перевагу на кількох ділянках фронту, але часто зазнає невдоч і втрачає своїх бійців. За час повномасштабної війни в боях загинули 1 121 570 росіян.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Скільки солдатів і техніки втратила Росія на війні в Україні?

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія приблизно втратила:

особового складу – близько 1 121 570 (+1 060);

танків – 11 247 (+1);

бойових броньованих машин – 23 345 (+6);

артилерійських систем – 33 568 (+21);

РСЗВ – 1 518 (+1);

засобів ППО – 1 225 (+0);

літаків – 427 (+ 0);

гелікоптерів – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 68 766 (+219);

крилатих ракет – 3 859 (+18);

кораблів та катерів – 28 (+ 0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 63 847 (+72);

спеціальної техніки – 3 973 (+0).



Втрати Росії у війні з Україною станом на 11 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати ворога у війні проти України: останні новини

Днями українські захисники зупинили атаку окупантів на населений пункт Шахове. Ворог використав 35 одиниць бронетехніки. Під час контрнаступу українські військові змогли знищити броньований тягач, три танки, 16 ББМ, 41 мотоцикл та дві одиниці легкого автотранспорту. За добу біля Шахового втрати росіян склали 107 сорлдатів убитими та 51 пораненими.

Захисники FPV-дрона подолали десятки кілометрів і потрапили в окуповане Курахове на Донеччині. Безпілотник подолав понад 40 кілометрів, обійшовши всі засоби РЕБ ворога. На шляху дрон виявив військовий КАМАЗ противника та знищив його.

Президент Володимир Зеленський заявив, що лише біля Добропілля росіяни втратили близько 13 тисяч солдатів. Ворог намагався розблокувати свої сили в тому районі, однак був змушений відступити.