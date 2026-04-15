Загалом з початку повномасштабного вторгнення війська країни-терористки зменшилися уже приблизно на 1 313 970 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії?
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 15 квітня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 313 970 (+1010) осіб;
- танків – 11 864 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 390 (+1);
- артилерійських систем – 40 003 (+50);
- РСЗВ – 1 736 (+4);
- засобів ППО – 1 346 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 239 241 (+1388);
- крилатих ракет – 4 517 (+0);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 89 553 (+253);
- спеціальної техніки – 4 125 (+2).
До слова, Герой України, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко зазначив 24 Каналу, що у Росії зменшуються темпи набору контрактників, які не бажають воювати навіть за великі гроші. Але мобілізаційний потенціал країни-окупантки все ще залишається високим. До того ж Росія, як зазначив в етері 24 Каналу Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", шукатиме ресурси у КНДР або Білорусі.
Втрати Росії станом на 15 квітня 2026 / Інфографіка Генштабу
Втрати Росії: останні новини
Прикордонники вгатили по окупантах на Курському та Північно-Слобожанському напрямках. Росіяни втратили 5 укриттів, авто та 4 штурмовиків.
Також Сили оборони України в районі аеропорту "Донецьк" та в населених пунктах Азовське, Урзуф і Куликівське атакували місця зберігання російських безпілотників і склади боєприпасів. До ворожих об'єктів навідалися ракети SCALP і бомби GBU-39.
А на ТОТ Криму і Луганщини, а також на російській Бєлгородщині українські воїни атакували радіолокаційні станції "Небо-У" та "Каста-2Е", а також зенітний ракетний комплекс "Тор-М1".