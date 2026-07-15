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15 липня, 06:47
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Знищено ще сотні одиниць техніки та понад тисячу окупантів: втрати ворога на 15 липня

Вероніка Соцкова

Російська армія продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1470 окупантів, а також знищили сотні одиниць військової техніки й озброєння противника.

Про нову партію ліквідованих окупантів розповіли в Генштабі ЗСУ.

Які втрати ворога станом на 15 липня?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 15 липня 2026 року Росія втратила:

  • Особового складу – приблизно 1 423 280 осіб (+1 470 за добу)
  • Танків – 12 141 (+10)
  • Бойових броньованих машин – 24 938 (+6)
  • Артилерійських систем – 45 953 (+42)
  • РСЗВ – 1 936 (+5)
  • Засобів ППО – 1 492 (+1)
  • Літаків – 437
  • Гелікоптерів – 353
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 409 204 (+2 003)
  • Наземних робототехнічних комплексів – 1 907 (+2)
  • Кораблів/катерів – 34 (+1)
  • Підводних човнів – 2
  • Автомобільної техніки та автоцистерн – 120 307 (+445)
  • Спеціальної техніки – 4 420 (+4)
  • Крилатих ракет – 4 906 (+7)
     

 

Втрати росіян станом на 15 липня / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, минулого тижня СБУ завдали масового удару по стратегічній інфраструктурі Росії. Однією з найрезонансніших операцій стало ураження російського танкера класу Suezmax із так званого "тіньового флоту" за допомогою морського дрона Sea Baby поблизу тимчасово окупованої Ялти. 

Також українські безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію "Черкаси" у Башкортостані, яка розташована приблизно за 1 500 кілометрів від українського кордону та щороку транспортує близько двох мільйонів тонн нафтопродуктів. 

Крім того, під ударами опинилися нафтобази у Тверській області, Ставропольському краї та окупованій Керчі, а також Ярославський нафтопереробний завод, нафтоперекачувальна станція "Ярославль", термінал у порту "Висоцьк" і нафтопереробний завод у Калузькій області. 

Паралельно СБУ та Сили оборони України уражали військові об'єкти окупантів у Криму, Донецькій та Луганській областях. Зокрема, на аеродромі "Гвардійське" в окупованому Криму пошкоджено три ангари з авіаційною технікою, а поблизу Сімферополя уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С2". 

На Донеччині українські військові знищили місця дислокації екіпажів безпілотників, їхні станції керування та склади, а на Луганщині завдали удару по великому складу боєприпасів, що спричинило тривалу детонацію. 

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