15 серпня, 06:37
Мінус 1 370 окупантів та багато техніки: втрати Росії на 15 серпня
Росія продовжує втрачати живу силу та техніку на фронті в Україні. За попередню добу українські захисники знищили ще 1 370 окупантів.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 465 810. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії
За даними Генштабу, з початку повномасштабної війни станом на 15 серпня 2026 Росія втратила:
- особового складу – близько 1 465 810 (+1 370) осіб;
- танків – 12 269 (+5);
- бойових броньованих машин – 25 144 (+3);
- артилерійських систем – 47 932 (+62);
- РСЗВ – 2 026 (+2);
- засобів ППО – 1 568 (+3);
- літаків – 439 (+0);
- гелікоптерів – 354 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 461 484 (+1 835);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 241 (+12);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 134 375 (+522);
- спеціальної техніки – 4 528 (+4),
- крилатих ракет – 5 007 (+0).
Втрати Росії / Фото Генштабу
Нагадаємо, що лише за останній місяць українські спецпризначенці перетворили на брухт майже 2 400 одиниць російського автотранспорту. Під приціл потрапили не лише звичайні вантажівки, а й командно-штабні машини та різноманітна військова спецтехніка.