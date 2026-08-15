Мінус 1 370 окупантів та багато техніки: втрати Росії на 15 серпня

Росія продовжує втрачати живу силу та техніку на фронті в Україні. За попередню добу українські захисники знищили ще 1 370 окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 465 810. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії

За даними Генштабу, з початку повномасштабної війни станом на 15 серпня 2026 Росія втратила:

особового складу – близько 1 465 810 (+1 370) осіб;

танків – 12 269 (+5);

бойових броньованих машин – 25 144 (+3);

артилерійських систем – 47 932 (+62);

РСЗВ – 2 026 (+2);

засобів ППО – 1 568 (+3);

літаків – 439 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 461 484 (+1 835);

наземних робототехнічних комплексів – 2 241 (+12);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 134 375 (+522);

спеціальної техніки – 4 528 (+4),

крилатих ракет – 5 007 (+0).

Втрати Росії / Фото Генштабу

Нагадаємо, що лише за останній місяць українські спецпризначенці перетворили на брухт майже 2 400 одиниць російського автотранспорту. Під приціл потрапили не лише звичайні вантажівки, а й командно-штабні машини та різноманітна військова спецтехніка.