15 січня, 08:29
Воїни розгромили росіян на фронті: які втрати ворога на 15 січня

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Втрати особового складу Росії становлять приблизно 1 223 000 осіб, з яких понад 1100 загинули за останню добу.
  • ЗСУ також знищили 11 557 танків та 23 904 бойових броньованих машин з початку вторгнення.

Російська армія атакує на різних напрямках фронту попри великі втрати. ЗСУ "мінусують" ворогів та їхню техніку, щоденно поповнюючи статистику.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати має ворог станом на 15 січня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • особового складу – близько 1 223 000 (+1150) осіб;
  • танків – 11 557 (+7);
  • бойових броньованих машин – 23 904 (+2);
  • артилерійських систем – 36 182 (+84);
  • РСЗВ – 1 611 (+8);
  • засобів ППО – 1 277 (+2);
  • літаків – 434 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 107 357 (+929);
  • крилатих ракет – 4 163 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 74 306 (+187);
  • спеціальної техніки – 4 042 (+0).


Втрати ворога на 15 січня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

