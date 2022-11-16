Ще 630 окупантів відправилися на "концерт Кобзона": втрати ворога станом на 16 листопада
Джерело:Генштаб ЗСУ
Чисельність "другої армії світу" невпинно скорочується. Від початку вторгнення в Україну окупанти втратили щонайменше 82 710 своїх солдатів.
Як зазначили у Генштабі ЗСУ, за добу кількість загарбників скоротилася ще на 630 осіб. Вони поповнили статистику втрат ворога, яка з кожним днем лиш зростає.
Варте уваги Шалені втрати ворога у Горлівці: скільки ще російських офіцерів знищили наші воїни
Втрати ворога у техніці станом на 16 листопада
- танків – 2871 (+10);
- бойових броньованих машин – 5797 (+24);
- артилерійських систем – 1860 (+10);
- РСЗВ – 393;
- засоби ППО – 209 (+1);
- літаків – 278;
- гелікоптерів – 261;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1525 (+14);
- крилаті ракети – 474 (+75);
- кораблі /катери – 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4360 (+9);
- спеціальна техніка – 160.
Актуальні втрати ворога станом на 16 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Згідно з даними відомства, найбільше втрат за минулу добу ворог зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Воно й не дивно, адже російські загарбники не полишають спроб вийти на адміністративні межі Донецької області. Це була б ледь не єдина перемога окупантів у війні, яку вони розв'язали.
Додамо, що за минулу добу зафіксували атаки поблизу Білогорівки, Курдюмівки, Новокалинового, Веселого, Авдіївки, Первомайського, Водяного, Новомихайлівки, а також Времівки, що на Донеччині. Усі їх нашим захисникам вдалося відбити.
Втрати ворога зростають
У Генштабі зауважили, що почастішали випадки дезертирства. Крім того, суттєво погіршився морально-психологічний стан ворога. Це спостерігається серед бійців, які беруть участь у бойових діях на Луганщині та Донеччині.
Відомо, що після боїв у районі Майорська свою боєздатність втратив 1-й горлівський територіальний батальйон. У ньому втрати становлять понад 50% "двохсотими" та пораненими. Продовжувати воювати бійці не надто хочуть.
Саме тому цей підрозділ довелося розформувати. Командування вирішило залишки особового складу, який ще так-сяк боєздатний, розподілити по інших частинах.
Яка ситуація на фронті – оперативне зведення Генштабу ЗСУ: дивіться відео