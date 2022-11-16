Ще 630 окупантів відправилися на "концерт Кобзона": втрати ворога станом на 16 листопада

Чисельність "другої армії світу" невпинно скорочується. Від початку вторгнення в Україну окупанти втратили щонайменше 82 710 своїх солдатів.

Як зазначили у Генштабі ЗСУ, за добу кількість загарбників скоротилася ще на 630 осіб. Вони поповнили статистику втрат ворога, яка з кожним днем лиш зростає.

Варте уваги Шалені втрати ворога у Горлівці: скільки ще російських офіцерів знищили наші воїни

Втрати ворога у техніці станом на 16 листопада

танків – 2871 (+10);

бойових броньованих машин – 5797 (+24);

артилерійських систем – 1860 (+10);

РСЗВ – 393;

засоби ППО – 209 (+1);

літаків – 278;

гелікоптерів – 261;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1525 (+14);

крилаті ракети – 474 (+75);

кораблі /катери – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4360 (+9);

спеціальна техніка – 160.



Актуальні втрати ворога станом на 16 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Згідно з даними відомства, найбільше втрат за минулу добу ворог зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Воно й не дивно, адже російські загарбники не полишають спроб вийти на адміністративні межі Донецької області. Це була б ледь не єдина перемога окупантів у війні, яку вони розв'язали.

Додамо, що за минулу добу зафіксували атаки поблизу Білогорівки, Курдюмівки, Новокалинового, Веселого, Авдіївки, Первомайського, Водяного, Новомихайлівки, а також Времівки, що на Донеччині. Усі їх нашим захисникам вдалося відбити.

Втрати ворога зростають

У Генштабі зауважили, що почастішали випадки дезертирства. Крім того, суттєво погіршився морально-психологічний стан ворога. Це спостерігається серед бійців, які беруть участь у бойових діях на Луганщині та Донеччині.

Відомо, що після боїв у районі Майорська свою боєздатність втратив 1-й горлівський територіальний батальйон. У ньому втрати становлять понад 50% "двохсотими" та пораненими. Продовжувати воювати бійці не надто хочуть.

Саме тому цей підрозділ довелося розформувати. Командування вирішило залишки особового складу, який ще так-сяк боєздатний, розподілити по інших частинах.

Яка ситуація на фронті – оперативне зведення Генштабу ЗСУ: дивіться відео