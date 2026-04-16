Понад тисяча солдатів і 1300 дронів: втрати росіян на 16 квітня

Росія продовжує свій наступ на Україну. Щодня ворог втрачає близько тисячі людей. Не стало винятком і 15 квітня.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Там щодня викладають актуальну статистику стосовно загиблих росіян за попередній день.

Скільки росіян загинуло на ранок 16 квітня?

Напередодні міністр оборони Михайло Федоров розповів, що за кожен квадратний кілометр захопленої української землі Росія платить життям 254 солдатів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 315 070 (+1 100) осіб

танків – 11 866 (+2)

бойових броньованих машин – 24 391 (+1)

артилерійських систем – 40 046 (+43)

РСЗВ – 1 738 (+2)

засоби ППО – 1 347 (+1)

літаків – 435 (+0)

гелікоптерів – 350 (+0)

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 240 598 (+1 357)

крилаті ракети – 4 537 (+20)

кораблі / катери – 33 (+0)

підводні човни – 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 89 761 (+208)

спеціальна техніка – 4 126 (+1)



Втрати росіян на ранок 16 квітня 2026 / Інфографіка Генштабу

Сенс війни для Росії втрачається