Понад півтори тисячі окупантів і багато техніки: втрати Росії на 16 серпня

Росія продовжує втрачати живу силу та техніку на фронті. За попередню добу українські захисники знищили ще 1510 окупантів.

Всього з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ скоротили чисельність російської армії приблизно на 1 467 320 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога?

За даними Генштабу, з початку повномасштабної війни станом на 16 серпня 2026 Росія втратила:

особового складу – близько 1 467 320 (+1 510) осіб;

танків – 12 270 (+1);

бойових броньованих машин – 25 151 (+7);

артилерійських систем – 48 007 (+75);

РСЗВ – 2 034 (+8);

засобів ППО – 1 570 (+2);

літаків – 439 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 463 404 (+1 920);

наземних робототехнічних комплексів – 2 257 (+16);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 134 851 (+476);

спеціальної техніки – 4 535 (+7);

крилатих ракет – 5 007 (+0).



Втрати Росії станом на 16 серпня / Інфографіка Генштабу

Росіяни продовжують щодня втрачати більше тисячі солдатів. Минулої доби ЗСУ знищили 1370 окупантів.

Також українські захисники продовжують знищувати військову інфраструктуру росіян на фронті. Сили оборони знищили ЗРК "Стріла-10" та склад боєприпасів на ТО Луганщині. Крім того, ЗСУ уразили два пункти управління ворога на ТО Донеччині та інші об'єкти.