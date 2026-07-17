Гелікоптер та понад 1300 окупантів: які втрати Росії на 17 липня

Російська армія не полишає наміру захопити якомога більше української території. Водночас Сили оборони України щодня завдають ворогу втрат.

Про останні втрати противника повідомив Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 17 липня?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

особового складу – близько 1 425 990 (+1 370) осіб;

танків – 12 148 (+4);

бойових броньованих машин – 24 946 (+6);

артилерійських систем – 46 084 (+65);

РСЗВ – 1 943 (+7);

засоби ППО – 1 496 (+4);

літаків – 437 (+0);

гелікоптерів – 354 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 412 884 (+1879);

наземних робототехнічних комплексів – 1 932 (+13);

кораблів / катерів – 34 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 121 216 (+489);

спеціальної техніки – 4 424 (+4),

крилатих ракет – 4 909 (+3).



Втрати Росії у війні на 17 липня 2026 рік / Фото Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, днями бійці Центру спецпризначення "Омега" НГУ знищили російський фронтовий бомбардувальник Су-24М. Удару завдали безпілотниками поки військовий літак готувався до бойового вильоту на аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму.