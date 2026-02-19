Укр Рус
19 лютого, 07:30
Мінус 830 окупантів та ще сотні одиниць озброєння: втрати Росії 19 лютого

Софія Рожик
Основні тези
  • За останню добу українські захисники ліквідували 830 окупантів, збільшуючи загальні втрати російської армії до 1 256 910 бійців.
  • Росія також втратила значну кількість техніки, включаючи 11 682 танків, 24 054 бойових броньованих машин та 37 384 артилерійських систем з початку повномасштабного вторгнення.

Російська армія невпинно продовжує зменшуватися на фронті в Україні. За останню добу українські захисники ліквідували ще 830 окупантів.

Загалом війська країни-терористки зменшилися уже на 1 256 910 бійців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 256 910 (+830);
  • танків – 11 682 (+1);
  • бойових броньованих машин – 24 054 (+3);
  • артилерійських систем – 37 384 (+21);
  • РСЗВ – 1 649 (+1);
  • засобів ППО – 1 302 (+0);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 138 330 (+406);
  • крилатих ракет – 4 314 (+0);
  • кораблів/катерів – 29 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 79 036 (+117);
  • спеціальної техніки – 4 072 (+0).

Втрати Росії на 19 лютого 2026 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

