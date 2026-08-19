Ліквідовано ще 1190 окупантів: втрати Росії на 19 серпня

Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують невпинно зростати. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 190 загарбників.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 471 160 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії

Від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну станом на 19 серпня 2026 року країна-терористка втратила:

особового складу – 1 471 160 (+1 190) осіб;

танків – 12 276 (+2);

бойових броньованих машин – 25 162 (+0);

артилерійських систем – 48 205 (+50);

РСЗВ – 2 043 (+3);

засобів ППО – 1 577 (0+);

літаків – 439 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 469 197 (+1 738);

наземних робототехнічних комплексів – 2 311 (+19);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 136 318 (+427);

спеціальної техніки – 4 548 (+1);

крилатих ракет – 5 010 (+0).

Втрати ворога станом на 19 серпня / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо що у червні загальні втрати Росії були на рівні 39 тисяч, серед яких близько 60% – вбиті та зниклі безвісти. А у липні було уже не менше 40 тисяч вбитими та пораненими.