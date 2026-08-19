19 серпня, 06:37
Ліквідовано ще 1190 окупантів: втрати Росії на 19 серпня
Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують невпинно зростати. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 190 загарбників.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 471 160 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії
Від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну станом на 19 серпня 2026 року країна-терористка втратила:
- особового складу – 1 471 160 (+1 190) осіб;
- танків – 12 276 (+2);
- бойових броньованих машин – 25 162 (+0);
- артилерійських систем – 48 205 (+50);
- РСЗВ – 2 043 (+3);
- засобів ППО – 1 577 (0+);
- літаків – 439 (+0);
- гелікоптерів – 354 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 469 197 (+1 738);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 311 (+19);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 136 318 (+427);
- спеціальної техніки – 4 548 (+1);
- крилатих ракет – 5 010 (+0).
Втрати ворога станом на 19 серпня / Інфографіка Генштабу
Нагадаємо що у червні загальні втрати Росії були на рівні 39 тисяч, серед яких близько 60% – вбиті та зниклі безвісти. А у липні було уже не менше 40 тисяч вбитими та пораненими.