Мінус ще понад 900 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 2 січня

ЗСУ продовжують завдавати ворогу втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 910 загарбників.

Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Уперше за війну: які унікальні операції у 2025 році здійснили Сили оборони України

Які втрати росіян на 2 січня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

особового складу – близько 1 209 880 (+910) осіб,

танків – 11 494 (+6);

бойових броньованих машин – 23 851 (+2);

артилерійських систем – 35 720 (+42);

РСЗВ – 1 589 (+2);

засобів ППО – 1 267 (+1);

літаків – 434 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 99 043 (+590);

крилатих ракет – 4 137 (+1);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 72 587 (+169);

спеціальної техніки – 4 035 (+0).



Втрати ворога на 2 січня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Дивіться також Нафтобаза, РЛС, підстанції та не лише: СБС уразили низку стратегічних цілей ворога на ТОТ

Які втрати росіян за 2025 рік?

Усі складові Сил оборони України протягом 2025 року нищили армію Росії. За даними Генштабу ЗСУ, приблизні втрати окупантів за минулий рік склали: