Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 430 530 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
20 липня, 06:47
1600 окупантів та багато техніки: втрати Росії на 20 липня
Країна-терористка й надалі зазнає серйозних втрат у живій силі та техніці на фронті в Україні. За попередню добу українські воїни ліквідували ще 1600 окупантів.
Які втрати Росії у війні станом на 19 липня?
- особового складу – близько 1 430 530 (+1600) осіб;
- танків – 12 158 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 971 (+8);
- артилерійських систем – 46 343 (+82);
- РСЗВ – 1 953 (+3);
- засобів ППО – 1 511 (+6);
- літаків – 438 (+0);
- гелікоптерів – 354 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 418 425 (+1 769);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 965 (+9);
- кораблів/катерів – 34 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 122 894 (+605);
- спеціальної техніки – 4 433 (+3);
- крилатих ракет – 4 933 (+18).
Втрати Росії / Фото Генштабу
Нагадаємо, що у ніч на 19 липня Сили оборони України завдали нових ударів по об'єктах Росії. Серед втрат ворога – два танкери в акваторії Чорного моря та плавучий кран в Азовському морі, ЗРК "Бук" у районі Зеленопілля Запорізької області і міст поблизу Новоекономічного на Донеччині.
Також під атакою опинилися 13 енергетичних вузлів і підстанцій. 8 із них розташовані в окупованому Криму, ще 5 – на тимчасово окупованих територіях Півдня та Сходу України.