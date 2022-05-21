28 850 окупантів та безліч знищеної техніки: свіжі втрати російських військ
21 травня 2022 , 10:37Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
Від початку повномасштабного російського вторгнення із життям попрощалися 28 850 окупантів. За добу ця кількість збільшилася на 150 осіб.
Такі дані оприлюднили в українському Генштабі. Там зазначили, що дані приблизні через високу інтенсивність бойових дій.
До теми Невдовзі Росія кине неймовірну кількість техніки та військ, аби захопити Луганщину, – Гайдай
Актуальні втрати ворога на 21 травня
- особового складу – 28 850 осіб ліквідовано;
- танків – 1 278 одиниць;
- бойових броньованих машин – 3 116 одиниць;
- артилерійських систем – 596 одиниць;
- РСЗВ – 201 одиниця;
- засобів ППО – 93 одиниці;
- літаків – 204 одиниці;
- гелікоптерів – 169 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 462 одиниці;
- крилатих ракет – 104 одиниці;
- кораблів та катерів – 13 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 178 одиниць;
- спеціальної техніки – 43 одиниці.