28 850 окупантів та безліч знищеної техніки: свіжі втрати російських військ

21 травня 2022 , 10:37
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Джерело:

фейсбук Генштабу ЗСУ

Від початку повномасштабного російського вторгнення із життям попрощалися 28 850 окупантів. За добу ця кількість збільшилася на 150 осіб.

Такі дані оприлюднили в українському Генштабі. Там зазначили, що дані приблизні через високу інтенсивність бойових дій.

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Актуальні втрати ворога на 21 травня

  • особового складу – 28 850 осіб ліквідовано;
  • танків – 1 278 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 3 116 одиниць;
  • артилерійських систем – 596 одиниць;
  • РСЗВ – 201 одиниця;
  • засобів ППО – 93 одиниці;
  • літаків – 204 одиниці;
  • гелікоптерів – 169 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 462 одиниці;
  • крилатих ракет – 104 одиниці;
  • кораблів та катерів – 13 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 178 одиниць;
  • спеціальної техніки – 43 одиниці.
 