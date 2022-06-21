Уже 34 тисячі знищених окупантів і майже 1500 танків: свіжі втрати ворога

ЗСУ станом на 21 червня ліквідували вже 34 100 російських окупантів. Упродовж доби знищили 300 загарбників.

Генштаб ЗСУ наголосив, що ці дані – приблизні. Підрахунок точної кількості ліквідованих ворогів ускладнюють інтенсивні бойові дії.

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Втрати окупантів у техніці

танків – 1496,

бойових броньованих машин – 3606,

артилерійських систем – 752,

РСЗВ – 239,

засобів ППО – 98,

літаків – 216,

гелікоптерів – 181,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 611,

крилатих ракет – 137,

кораблів /катерів – 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2537,

спеціальної техніки – 59.



Актуальні втрати ворога станом на 21 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Як зауважують у Генштабі, найбільше втрат ворог зазнав на Бахмутському й Авдіївському напрямках.

Яка зараз ситуація на фронті: коротко про головне

Харківський напрямок. Російські загарбники з усіх сил намагаються утримувати рубежі, які зайняли раніше. Крім того, вони створюють умови, за яких ЗСУ не можуть вийти на державний кордон.

Слов'янський напрямок. Неподалік Богородичного та Долини ЗСУ вдалось відбити штурм російських окупантів. Водночас бійці "другої армії світу" продовжують завдавати ударів з артилерії по районах Грушувахи, Вірнопілля, Адамівки, а також Мазанівки. По об'єктах цивільної інфраструктури з авіації били поблизу Богородичного.

Краматорський напрямок. Тут минулось без активних бойових дій. Натомість ворог обстрілював наші позиції зі ствольної артилерії, РСЗВ, а також мінометів.

Сєвєродонецький напрямок. Окупанти тут обстрілюють ЗСУ з артилерії різних калібрів. Крім того, з авіації атакували райони Устинівки, Гірського та Лисичанська. Не полишають вороги також спроб захопити Сєвєродонецьк. Водночас наші військові ще й відбивають штурм у районах Сиротиного та Білої Гори.

Бахмутський напрямок. Тут тривають бої у районах Миколаївки, Вершини та Семигір'я. Також загарбники б'ють по цивільній інфраструктурі поблизу Покровського, Миколаївки, а також Білогорівки.



Актуальна карта бойових дій станом на 21 червня / Скриншот liveuamap

Авдіївський напрямок. Ворог з авіації бив по району Нью-Йорка. Крім того, обстрілював цивільну інфраструктуру поблизу Очеретиного, Авдіївки, Кам'янки, Нетайлового, Микільського й Оріхового.

Курахівський напрямок. Авіаудару ворог завдав неподалік Щербаків. Водночас наші захисники відбили штурм поблизу Мар'їнки. Ворогові довелось втікати з поля бою.

Новопавлівський і Запорізький напрямки. Тут минулось без активних бойових дій.

Південнобузький напрямок. Загарбники зазнають тут чималих втрат. Водночас намагаються стримати ЗСУ, обстрілюючи їх з артилерії, мінометів, а також РСЗВ. Під ворожий вогонь потрапили Мурахівка, Тополине, Біла Криниця, а також Мар'їне. А от з авіації окупанти били поблизу Очакова та Куцуруби.

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