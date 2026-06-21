Знову серйозний мінус у живій силі та техніці: втрати Росії на 21 червня
Російська армія й надалі втрачає свою живу силу та техніку на фронті в Україні. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 290 окупантів.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення війська країни-терористки зменшилася уже приблизно на 1 391 950 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 21 червня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 391 950 (+1 290) осіб;
- танків – 12 049 (+8);
- бойових броньованих машин – 24 797 (+10);
- артилерійських систем – 44 479 (+93);
- РСЗВ – 1 885 (+2);
- засобів ППО – 1 435 (+2);
- літаків – 436 (+0);
- гелікоптерів – 353 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 364 149 (+2 346);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 703 (+8);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 109 817 (+475);
- спеціальної техніки – 4 316 (+2);
- крилатих ракет – 4 787 (+0).
Втрати росіян у війні станом на 21 червня 2026 року / Фото Генштабу
Нагадаємо, що 20 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що українськими дронами було уражено міст через Генічеську протоку, "Панцир-С" і пункти управління БпЛА росіян.
А президент Зеленський підтвердив удар по Тюменській області. Під прицілом опинився об'єкт нафтопереробної інфраструктури за понад за 2 000 кілометрів від українського кордону.
Але це не максимум. Глава держави розповів, що нові модернізовані FPV-дрони здатні вражати цілі на відстані до 3 000 кілометрів.