Понад 1100 окупантів і сотні одиниць зброї: втрати Росії на 21 січня

Росія продовжує зазнавати серйозних втрат серед особового складу та техніки задля продовження війни. Українські сили лише протягом минулої доби ліквідували близько 1170 окупантів.

Також їм вдалося знищити багато техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 21 січня?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

особового складу – близько 1 229 740 (+1 170) осіб;

танків – 11 587 (+8);

бойових броньованих машин – 23 938 (+10);

артилерійських систем – 36 463 (+70);

РСЗВ – 1 621 (+3);

засобів ППО – 1 279 (+0);

літаків – 434 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 112 159 (+1019);

крилатих ракет – 4 190 (+27);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 75 238 (+171);

спеціальної техніки – 4 049 (+1).



Втрати Росії у війні проти України на 21 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що втратила Росія раніше?