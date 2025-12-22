Укр Рус
Новини України Ще 1120 окупантів та майже 190 одиниць техніки й озброєння: втрати Росії станом на 22 грудня
22 грудня, 06:43
Ще 1120 окупантів та майже 190 одиниць техніки й озброєння: втрати Росії станом на 22 грудня

Софія Рожик
Основні тези
  • За останню добу українські захисники ліквідували 1 120 російських окупантів.
  • Загальні втрати російської армії з початку вторгнення складають близько 1 197 860 осіб, 11 438 танків та 23 772 бойових броньованих машин.

Армія країни-терористки продовжує невпинно зменшуватися на фронті в Україні. За останню добу українські захисники ліквідували ще 1 120 окупантів.

Загалом армія Росії зменшилися уже на 1 197 860 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 197 860 (+1120) осіб;
  • танків – 11 438 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 772 (+2);
  • артилерійських систем – 35 308 (+10);
  • РСЗВ – 1575 (+0);
  • засобів ППО – 1263 (+0);
  • літаків – 432 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 92 713 (+109);
  • крилатих ракет – 4073 (+0);
  • кораблів / катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 70 853 (+64);
  • спеціальної техніки – 4029 (+0).


Втрати Росії на 22 грудня / Інфографіка Генштабу

