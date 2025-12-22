Ще 1120 окупантів та майже 190 одиниць техніки й озброєння: втрати Росії станом на 22 грудня

Загалом армія Росії зменшилися уже на 1 197 860 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:



Втрати Росії на 22 грудня / Інфографіка Генштабу

Українські дрони атакували російський військовий корабель в Каспійському морі "Расул Гамзатов". Це патрульний корабель проєкту 22460 з посиленим озброєнням, спущений на воду у 2019 році. Його вартість – близько 120 мільйонів доларів.

Нещодавно Сили оборони також знищили радіолокаційну станцію в Криму, склад паливно-мастильних матеріалів на Запоріжжі, склад БпЛА та місце зосередження живої сили у Макіївці.