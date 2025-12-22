Ще 1120 окупантів та майже 190 одиниць техніки й озброєння: втрати Росії станом на 22 грудня
- За останню добу українські захисники ліквідували 1 120 російських окупантів.
- Загальні втрати російської армії з початку вторгнення складають близько 1 197 860 осіб, 11 438 танків та 23 772 бойових броньованих машин.
Армія країни-терористки продовжує невпинно зменшуватися на фронті в Україні. За останню добу українські захисники ліквідували ще 1 120 окупантів.
Загалом армія Росії зменшилися уже на 1 197 860 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 1 197 860 (+1120) осіб;
- танків – 11 438 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 772 (+2);
- артилерійських систем – 35 308 (+10);
- РСЗВ – 1575 (+0);
- засобів ППО – 1263 (+0);
- літаків – 432 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 92 713 (+109);
- крилатих ракет – 4073 (+0);
- кораблів / катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 70 853 (+64);
- спеціальної техніки – 4029 (+0).
Втрати Росії на 22 грудня / Інфографіка Генштабу
Інші втрати ворога
Українські дрони атакували російський військовий корабель в Каспійському морі "Расул Гамзатов". Це патрульний корабель проєкту 22460 з посиленим озброєнням, спущений на воду у 2019 році. Його вартість – близько 120 мільйонів доларів.
Нещодавно Сили оборони також знищили радіолокаційну станцію в Криму, склад паливно-мастильних матеріалів на Запоріжжі, склад БпЛА та місце зосередження живої сили у Макіївці.
Окрім того, СБУ знищила на аеродромі Бельбек в Криму російський літак МіГ-31 і системи ППО, зокрема, комплекси "Небо-СВУ", "Панцир-С2" та РЛС 92Н6.