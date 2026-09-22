ЗСУ ліквідували ще понад 1200 окупантів: втрати Росії на 22 вересня

Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують невпинно зростати. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 230 окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 520 880 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення станом на 22 вересня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 520 880 (+1 230) осіб;

танків – 12 364 (+3);

бойових броньованих машин – 25 374 (+9);

артилерійських систем – 50 184 (+42);

РСЗВ – 2 151 (+2);

засобів ППО – 1 663 (+1);

літаків – 442 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 529 134 (+1 441);

наземних робототехнічних комплексів – 2 720 (8);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 152 173 (+312);

спеціальної техніки – 4 733 (+4);

крилатих ракет – 5 111 (+0).

Втрати Росії на 22 вересня 2026 року / Генштаб

Нагадаємо, що підрозділи Сил оборони України уразили російську радіолокаційну станцію "Каста", пункт управління БпЛА та район зосередження живої сили противника.

Цих успішних ударів по ключових військових цілях ворога було завдано протягом 20 вересня та в ніч на 21 вересня.

Втрати оцінюються у понад 60 мільйонів доларів.