23 вересня, 06:42
Оновлено - 06:43, 23 вересня
Мінус понад 1500 окупантів: які втрати Росії на 23 вересня
Окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат на фронті як у живій силі, так і в техніці. За останню добу Сили оборони ліквідували 1 560 російських солдатів.
Українські захисники з 24 лютого 2022 року знищили понад 1,5 мільйона окупантів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога?
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії складають:
- особового складу – близько 1 522 140 (+1 560) осіб;
- танків – 12 367 (+3);
- бойових броньованих машин – 25 387 (+13);
- артилерійських систем – 50 216 (+32);
- РСЗВ – 2 152 (+1);
- засобів ППО – 1 665 (+2);
- літаків – 442 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 530 560 (+1 426);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 723 (+3);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 152 553 (+380);
- спеціальної техніки – 4 737 (+4);
- крилатих ракет – 5 111 (+0).
Втрати Росії на 23 вересня 2026 року / Інфографіка Генштабу
Нагадаємо, що у вівторок, 22 вересня, Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові успішно атакували російську базу зберігання та запуску безпілотників у населеному пункті Цимбулова Орловської області. Внаслідок удару агресор втратив кілька складських приміщень та спеціальні установки для запуску дронів.