Ліквідовано понад 34 тисяч російських військових: нові втрати ворога
24 червня 2022 , 08:56Читать новость на русском
Від початку повномасштабного вторгнення Росії українські захисники ліквідували 34530 російських окупантів. Лише впродовж останньої доби оборонці знищили 100 росіян.
Дані оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України. Однак, ці дані орієнтовні через високу інтенсивність боїв.
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Втрати ворога станом на 24 червня
- особового складу – приблизно 34 530 (+100) осіб ліквідовано,
- танків – 1 507 (+3) одиниць,
- бойових броньованих машин – 3 637 (+5) одиниць,
- артилерійських систем – 753 (+3) одиниць,
- Реактивні системи залпового вогню – 241 (+1) одиниця,
- засобів протиповітряної оборони – 99 одиниць,
- літаків – 216 одиниць,
- гелікоптерів – 183 одиниці,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 622 (+2) одиниць,
- крилатих ракет – 137 одиниць,
- кораблів та катерів – 14 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 553 (+5) одиниць,
- спеціальної техніки – 60 одиниць.