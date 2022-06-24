Ліквідовано понад 34 тисяч російських військових: нові втрати ворога

24 червня 2022 , 08:56
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Від початку повномасштабного вторгнення Росії українські захисники ліквідували 34530 російських окупантів. Лише впродовж останньої доби оборонці знищили 100 росіян.

Дані оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України. Однак, ці дані орієнтовні через високу інтенсивність боїв.

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Втрати ворога станом на 24 червня

  • особового складу – приблизно 34 530 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків – 1 507 (+3) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 3 637 (+5) одиниць,
  • артилерійських систем – 753 (+3) одиниць,
  • Реактивні системи залпового вогню – 241 (+1) одиниця,
  • засобів протиповітряної оборони – 99 одиниць,
  • літаків – 216 одиниць,
  • гелікоптерів – 183 одиниці,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 622 (+2) одиниць,
  • крилатих ракет – 137 одиниць,
  • кораблів та катерів – 14 одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 553 (+5) одиниць,
  • спеціальної техніки – 60 одиниць.
 

 

Автор: Анастасія Лукашевська