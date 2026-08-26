Мінус 1450 окупантів та сотні одиниць техніки: втрати Росії на 26 серпня

Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують невпинно зростати. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 450 загарбників.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 480 750 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 26 серпня 2026 року Росія втратила:

особового складу – 1 480 750 (+1 450) осіб;

танків – 12 300 (+7);

бойових броньованих машин – 25 230 (+10);

артилерійських систем – 48 641 (+74);

РСЗВ – 2 062 (+4);

засобів ППО – 1 588 (+1);

літаків – 440 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 481 605 (+1 723);

наземних робототехнічних комплексів – 2 387 (+9);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 139 754 (+533);

спеціальної техніки – 4 592 (+10),

крилатих ракет – 5 052 (+0).

Втрати Росії / Фото Генштабу

Нагадаємо, що 25 серпня Генштаб прозвітував про нові впольовані цілі, серед яких – МіГ-29, комплекси РЕБ і військові склади.

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