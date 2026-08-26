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26 серпня, 07:13
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Мінус 1450 окупантів та сотні одиниць техніки: втрати Росії на 26 серпня

Софія Рожик

Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують невпинно зростати. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 450 загарбників.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 480 750 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 26 серпня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – 1 480 750 (+1 450) осіб;
  • танків – 12 300 (+7);
  • бойових броньованих машин – 25 230 (+10);
  • артилерійських систем – 48 641 (+74);
  • РСЗВ – 2 062 (+4);
  • засобів ППО – 1 588 (+1);
  • літаків – 440 (+0);
  • гелікоптерів – 354 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 481 605 (+1 723);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 387 (+9);
  • кораблів/катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 139 754 (+533);
  • спеціальної техніки – 4 592 (+10),
  • крилатих ракет – 5 052 (+0).

Втрати Росії / Фото Генштабу

Нагадаємо, що 25 серпня Генштаб прозвітував про нові впольовані цілі, серед яких – МіГ-29, комплекси РЕБ і військові склади.

А ще до Дня Незалежності України агент "Атеш" влаштував диверсію у Ростовській області – підпалив військовий "Камаз".

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