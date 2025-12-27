Понад 1200 ліквідованих окупантів та десятки артсистем: втрати Росії на 27 грудня
- Силам оборони України вдалося знищити понад 1 200 окупантів за добу 26 грудня.
- Росія втратила на війні проти України близько 1 203 310 особового складу, 11 464 танків, та 35 542 артилерійських систем.
Попри значні втрати Росії на фронті ворог продовжує атакувати на багатьох напрямках. Лише минулої доби Силам оборони України вдалось знищити понад 1 200 окупантів
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати несе Росія на війні?
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні проти України приблизно:
- особового складу – близько 1 203 310 (+1 240) осіб;
- танків – 11 464 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 823 (+19);
- артилерійських систем – 35 542 (+33);
- РСЗВ – 1 579 (+0);
- засобів ППО – 1 264 (+0);
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 95 539 (+205);
- крилатих ракет – 4 107 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 71 612 (+158);
- спеціальної техніки – 4 029 (+0).
Втрати Росії станом на 27 грудня / Інфографіка Генштабу
Нещодавні успішні удари по ворогу
Сили оборони України днями вдарили по логістичних та стратегічних цілях росіян на тимчасово окупованій території Донеччини. Зокрема, було знищено склад ПММ окремої бригади матеріально-технічного забезпечення поблизу Волновахи.
"Примари" ГУР успішно атакували російське озброєння в тимчасово окупованому Криму. Під ударами були пускова установка С-300В, радіолокаційна станція РСП-6М2 та командно-штабна машина "Редут-221".