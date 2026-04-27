Загалом з початку повномасштабного вторгнення окупаційні війська зменшилися уже на близько 1 326 460 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

За час повномасштабного вторгнення станом на 27 квітня 2026 року втрати Росії становлять:

особового складу – близько 1 326 460 (+810) осіб;

танків – 11 892 (+0);

бойових броньованих машин – 24 467 (+4);

артилерійських систем – 40 737 (+26);

РСЗВ – 1 753 (+0);

засобів ППО – 1 354 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 259 219 (1128);

крилатих ракет – 4 579 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 91 710 (+128);

спеціальної техніки – 4 136 (+0).

Втрати ворога у війні з Україною / Інфографіка Генштабу

До речі, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначив 24 Каналу розповів, що війна в Україні переходить на новий етап, де стає вирішальною автономність. Наша держава має напрацювання, які змінять підхід до ударів по російських цілях. Окрім того, глава ОП Буданов анонсував, що Україна готує технологічний сюрприз для росіян на фронті.

Які інші втрати ворога?

Українська розвідка перехопила розмову, в якій окупанти повідомляють, що поранених покидають помирати просто на позиціях і не займаються їхньою евакуацією. У ГУР зауважили, що це серйозно впливає на боєздатність ворожих підрозділів.

Постійні втрати у ворога й в озброєнні завдяки українським ударам. Наприклад, днями СБУ атакувала важливі цілі в окупованому Криму. Тоді окупанти втратили 3 військові кораблі, МіГ-31 та об'єкти ППО на аеродромі "Бельбек".

Свою техніку росіяни втрачають не лише в Україні. Так, у Малі збили російський військовий гелікоптер, загинув увесь екіпаж і десант. Російські найманці з "Африканського корпусу" могли потрапити під вогонь "Аль-Каїди" та туарегів.