Головні новини Сили оборони вдарили по логістиці та передовому пункту управління Росії
28 лютого, 16:23
2

Сили оборони вдарили по логістиці та передовому пункту управління Росії

Дарія Черниш
Основні тези
  • Сили оборони України завдали ударів по логістичних об'єктах та передовому пункту управління російської армії на ТОТ і в Росії.
  • Ці удари були спрямовані на склади ПММ, боєприпасів, матеріально-технічне забезпечення та інші об'єкти.

Сили оборони України продовжують завдавати втрат Росії в тилу та на тимчасово окупованих територіях. Під ударами 27 та 28 лютого були, зокрема, передовий пункт управління та логістика ворога.

Детальніше про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Де цього разу били Сили оборони?

У Генштабі заявили, що ударів військові завдали по низці важливих об'єктів російської армії.

Йдеться про ураження складу пально-мастильних матеріалів, боєприпасів та матеріально-технічного забезпечення росіян на Донеччині. Удари зафіксували біля Новоамвросіївського, Амвросіївки та Багатиря

Під приціл захисників також потрапили ворожі об'єкти логістики на ТОТ Херсонщині. Там вибухали склади матеріально-технічного забезпечення та ПММ у районі Каланчака та Мирного. Вони служили окремій бригаді МТЗ, мотострілецькому та інженерно-саперному полкам армії Росії.

Окремо Генштаб ЗСУ наголосив на уражені передового пункту управління 127-ї мотострілецької дивізії росіян біля Орлинського на Донеччині.

Сили оборони не зупиняються також бити по районах скупчення ворога. Так вони вгатили біля Дронівки, що в Бєлгородській області Росії, і біля Родинського та Березового.

Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються,
– додали військові.

Які втрати несе Росія на війні?

  • Начальник ОВГП 115 бригади Олег "Мартин" розповів 24 Каналу, що у росіян є проблеми з якісними боєприпасами, тому вони змінили тактику. Тепер вони частіше штурмують малими групами та використовують дрони.

  • За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби українські військові ліквідували ще 770 російських солдатів, 1 танк, 32 артсистеми та іншу техніку ворога.