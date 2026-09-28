28 вересня, 06:42
Мінус понад 2 000 окупантів: втрати Росії на 28 вересня
Сили оборони щодня працюють над ліквідацією ворога та його техніки. За минулу добу українські захисники зуміли знищити 2 090 російських військових.
З 24 лютого 2022 року Росія втратила понад 1,5 мільйона своїх солдатів. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Які втрати ворога?
З початку повномасштабного вторгнення втрати країни-агресорки складають:
- особового складу – близько 1 531 060 (+2 090) осіб;
- танків – 12 385 (+1);
- бойових броньованих машин – 25 450 (+8);
- артилерійських систем – 50 477 (+49);
- РСЗВ – 2 165 (+2);
- засобів ППО – 1 679 (+2);
- літаків – 443 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 537 228 (+1 382);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 774 (+12);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 154 735 (+490);
- спеціальної техніки – 4 763 (+7);
- крилатих ракет – 5 118 (+0).
Втрати Росії 28 вересня / Інфографіка Генштабу
Нагадаємо, що протягом 26 та в ніч проти 27 вересня Сили оборони успішно відпрацювали по низці ворожих цілей на ТОТ. Українські захисники знищили місце зберігання та запуску безпілотників, а також 2 склади з боєприпасами.