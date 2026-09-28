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24 Канал Новини світу Мінус понад 2 000 окупантів: втрати Росії на 28 вересня
28 вересня, 06:42
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Мінус понад 2 000 окупантів: втрати Росії на 28 вересня

Данило Жоров

Сили оборони щодня працюють над ліквідацією ворога та його техніки. За минулу добу українські захисники зуміли знищити 2 090 російських військових.

З 24 лютого 2022 року Росія втратила понад 1,5 мільйона своїх солдатів. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Які втрати ворога?

З початку повномасштабного вторгнення втрати країни-агресорки складають:

  • особового складу – близько 1 531 060 (+2 090) осіб;
  • танків – 12 385 (+1);
  • бойових броньованих машин – 25 450 (+8);
  • артилерійських систем – 50 477 (+49);
  • РСЗВ – 2 165 (+2);
  • засобів ППО – 1 679 (+2);
  • літаків – 443 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 537 228 (+1 382);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 774 (+12);
  • кораблів/катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 154 735 (+490);
  • спеціальної техніки – 4 763 (+7);
  • крилатих ракет – 5 118 (+0).


Втрати Росії 28 вересня / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, що протягом 26 та в ніч проти 27 вересня Сили оборони успішно відпрацювали по низці ворожих цілей на ТОТ. Українські захисники знищили місце зберігання та запуску безпілотників, а також 2 склади з боєприпасами.

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