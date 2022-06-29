ЗСУ ліквідували вже 35,4 тисячі окупантів: свіжі втрати ворога
29 червня 2022 , 09:00Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські загарбники продовжують зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Станом на 29 червня нашим воїнам вдалося ліквідувати 35 450 окупантів
Лише за минулу добу наші захисники та захисниці знищили 200 окупантів. Також українські воїни перетворили чимало ворожої техніки на брухт.
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