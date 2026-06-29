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24 Канал Новини України Мінус 1230 окупантів, 3 танки та понад 1700 БпЛА: які втрати ворога на 29 червня
29 червня, 06:36
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Мінус 1230 окупантів, 3 танки та понад 1700 БпЛА: які втрати ворога на 29 червня

Юлія Харченко

Україна продовжує тримати оборону та завдавати Росії значних втрат. Щодня українські захисники знищують близько тисячі окупантів, а також десятки одиниць ворожої техніки.

Детальніше про втрати Росії на 29 червня розповіли у Генштабі.

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Які втрати Росії? 

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 26 червня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 402 200 (+1 230) осіб;
  • танків – 12 066 (+3);
  • бойових броньованих машин – 24 845 (+1);
  • артилерійських систем – 44 969 (+49);
  • РСЗВ – 1 901 (+0);
  • засоби ППО – 1 454 (+0);
  • літаків – 436 (+0);
  • гелікоптерів – 353 (+0);
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 764 (+10);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 379 224 (+1 724);
  • крилаті ракети – 4 790 (+0);
  • кораблі / катери – 33 (+0);
  • підводні човни – 2 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 113 612 (+477);
  • спеціальна техніка – 4 366 (+6).


Втрати Росії у війні з Україною / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, у ніч на 28 червня Сили оборони України завдали ударів по стратегічних об'єктах Росії та на окупованих територіях. Під атакою опинилися Слов'янський НПЗ на Кубані, Ярославський НПЗ, залізничний міст у Криму, склад боєприпасів біля Амвросіївки. Повідомляється про влучання, пожежі та пошкодження об'єктів, які використовуються для забезпечення російської армії паливом, логістикою й виробництвом озброєння. 

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