Ще 960 окупантів та багато техніки: втрати Росії станом на 29 травня
Армія Росії продовжує втрачати свою живу силу та техніку на фронті в Україні. За попередню добу українські захисники ліквідували ще 960 окупантів.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення армія країни-терористки зменшилася уже приблизно на 1 361 070 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії?
За даними Генштабу, загальні втрати окупаційної армії від початку агресії на Україну у 2022 році становлять:
- особового складу – близько 1 361 070 (+960) осіб;
- танків – 11 958 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 636 (+11);
- артилерійських систем – 42 860 (+28);
- РСЗВ – 1 808 (+2);
- засобів ППО – 1 397 (+0);
- літаків – 436 (+0);
- гелікоптерів – 353 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 316 652 (+1750);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 496 (+4);
- кораблів та катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 100 230 (+324);
- спеціальної техніки – 4 227 (+0);
- крилатих ракет – 4 687 (+0).
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу
Нагадаємо, що СБС вгатили по базі російських військових на узбережжі Азова, коли ті ховалися у дитячому таборі. Там окупанти навмисно облаштували свою базу.
Також Сили оборони били по важливих об'єктах ворога в Росії і на ТОТ. Зокрема, під прицілом знову опинилося місто Туапсе. Було зафіксовано пожежу та задимлення на території місцевого НПЗ.
Окрім того, в окупантів є труднощі й на фронті, адже українські дрони обмежують їхню здатність перекидати війська й запаси на передову.