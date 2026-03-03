У ворога серйозний мінус у живій силі, флоті і не тільки: втрати Росії станом на 3 березня

Країна-терористка продовжує втрачати свою армію та техніку на фронті в Україні. За попередню добу українські захисники ліквідували ще 790 окупантів.

З початку повномасштабного вторгнення російські війська скоротилися уже на 1 268 520 бійців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Дивіться також Наступ на Півдні триває: звільнено вже 9 населених пунктів Які втрати Росії? З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять: особового складу – близько 1 268 520 (+790) осіб;

танків – 11 718 (+5);

бойових броньованих машин – 24 131 (+20);

артилерійських систем – 37 842 (+47);

РСЗВ – 1 665 (+0);

засобів ППО – 1 319 (+6);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 348 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 154 698 (+1 529);

крилатих ракет – 4 384 (+0);

кораблів/катерів – 30 (+1);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 80 992 (+235);

спеціальної техніки – 4 076 (+0). Втрати ворога на 3 березня / Фото Генштабу Втрати Росії: останні новини 2 березня Генштаб ЗСУ повідомив про ураження нафтового термінала і військово-морської бази в Новоросійську. Після атаки на об'єктах фіксували пожежі.

Сили оборони також вдарили по центру дальнього космічного зв'язку, радіолокаційній станції "Подльот-К1", "Каста 2Е2", "ЯСТРЕБ А-В та підрозділу радіоелектронної розвідки "Рубікон".

А ще начальник ОВГП 115 бригади Олег "Мартин" розповів 24 Каналу, що наразі в окупантів настав "снарядний голод". Тож вони більше вдаються до використання безпілотних систем та завдання точкових ударів, а на штурми кидають переобладнані цивільні "буханки" замість танків та БМП.