Укр Рус
24 Канал Новини України У ворога серйозний мінус у живій силі, флоті і не тільки: втрати Росії станом на 3 березня
3 березня, 06:47
2

У ворога серйозний мінус у живій силі, флоті і не тільки: втрати Росії станом на 3 березня

Софія Рожик
Основні тези
  • Українські захисники ліквідували ще 790 окупантів за попередню добу, загальна чисельність втрат особового складу Росії становить 1 268 520 осіб.
  • З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 11 718 танків, 24 131 бойову броньовану машину та 37 842 артилерійські системи.

Країна-терористка продовжує втрачати свою армію та техніку на фронті в Україні. За попередню добу українські захисники ліквідували ще 790 окупантів.

З початку повномасштабного вторгнення російські війська скоротилися уже на 1 268 520 бійців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Наступ на Півдні триває: звільнено вже 9 населених пунктів 

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять:

  • особового складу – близько 1 268 520 (+790) осіб;
  • танків – 11 718 (+5);
  • бойових броньованих машин – 24 131 (+20);
  • артилерійських систем – 37 842 (+47);
  • РСЗВ – 1 665 (+0);
  • засобів ППО – 1 319 (+6);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 348 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 154 698 (+1 529);
  • крилатих ракет – 4 384 (+0);
  • кораблів/катерів – 30 (+1);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 80 992 (+235);
  • спеціальної техніки – 4 076 (+0).

Втрати ворога на 3 березня / Фото Генштабу

Втрати Росії: останні новини

  • 2 березня Генштаб ЗСУ повідомив про ураження нафтового термінала і військово-морської бази в Новоросійську. Після атаки на об'єктах фіксували пожежі.

  • Сили оборони також вдарили по центру дальнього космічного зв'язку, радіолокаційній станції "Подльот-К1", "Каста 2Е2", "ЯСТРЕБ А-В та підрозділу радіоелектронної розвідки "Рубікон".

  • А ще начальник ОВГП 115 бригади Олег "Мартин" розповів 24 Каналу, що наразі в окупантів настав "снарядний голод". Тож вони більше вдаються до використання безпілотних систем та завдання точкових ударів, а на штурми кидають переобладнані цивільні "буханки" замість танків та БМП.