У ворога серйозний мінус у живій силі, флоті і не тільки: втрати Росії станом на 3 березня
- Українські захисники ліквідували ще 790 окупантів за попередню добу, загальна чисельність втрат особового складу Росії становить 1 268 520 осіб.
- З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 11 718 танків, 24 131 бойову броньовану машину та 37 842 артилерійські системи.
Країна-терористка продовжує втрачати свою армію та техніку на фронті в Україні. За попередню добу українські захисники ліквідували ще 790 окупантів.
З початку повномасштабного вторгнення російські війська скоротилися уже на 1 268 520 бійців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Наступ на Півдні триває: звільнено вже 9 населених пунктів
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять:
- особового складу – близько 1 268 520 (+790) осіб;
- танків – 11 718 (+5);
- бойових броньованих машин – 24 131 (+20);
- артилерійських систем – 37 842 (+47);
- РСЗВ – 1 665 (+0);
- засобів ППО – 1 319 (+6);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 348 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 154 698 (+1 529);
- крилатих ракет – 4 384 (+0);
- кораблів/катерів – 30 (+1);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 80 992 (+235);
- спеціальної техніки – 4 076 (+0).
Втрати ворога на 3 березня / Фото Генштабу
Втрати Росії: останні новини
2 березня Генштаб ЗСУ повідомив про ураження нафтового термінала і військово-морської бази в Новоросійську. Після атаки на об'єктах фіксували пожежі.
Сили оборони також вдарили по центру дальнього космічного зв'язку, радіолокаційній станції "Подльот-К1", "Каста 2Е2", "ЯСТРЕБ А-В та підрозділу радіоелектронної розвідки "Рубікон".
А ще начальник ОВГП 115 бригади Олег "Мартин" розповів 24 Каналу, що наразі в окупантів настав "снарядний голод". Тож вони більше вдаються до використання безпілотних систем та завдання точкових ударів, а на штурми кидають переобладнані цивільні "буханки" замість танків та БМП.