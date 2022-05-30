30 350 ліквідованих окупантів, багато знищеної техніки: свіжі втрати ворога станом на 30 травня

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Станом на 96-ий день повномасштабної війни Росії з Україною, наші захисники та захисниці ліквідували вже 30 350 окупантів. Кількість знищеної техніки в Генштабі Збройних Сил рахують сотнями, а подекуди й тисячами.