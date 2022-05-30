30 350 ліквідованих окупантів, багато знищеної техніки: свіжі втрати ворога станом на 30 травня
30 травня 2022 , 09:01Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Станом на 96-ий день повномасштабної війни Росії з Україною, наші захисники та захисниці ліквідували вже 30 350 окупантів. Кількість знищеної техніки в Генштабі Збройних Сил рахують сотнями, а подекуди й тисячами.
Лише за минулу добу наші воїни ліквідували 30 350 окупантів. Завдяки нашим захисникам та захисницям, ми з кожним днем стаємо на крок ближчими до перемоги.
Цікаво ЗСУ знищили пункт управління БПЛА та командний пункт підрозділу: втрати ворога на Півдні
Актуальна статистика втрат ворога станом на 30 травня
Станом на 96-ий день повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять:
- особового складу – близько 30 350 осіб;
- танків – 1 349 одиниць;
- бойових броньованих машин – 3 282 одиниць;
- артилерійських систем – 643 одиниці;
- реактивних систем залпового вогню – 205 одиниць;
- засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;
- літаків – 207 одиниць;
- гелікоптерів – 174 одиниці;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 507 одиниць;
- крилатих ракет – 118 одиниць;
- кораблів та катерів – 13 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 258 одиниць;
- спеціальної техніки – 48 одиниць.