Понад 1300 окупантів та низка ворожої техніки: втрати Росії на 30 червня

Триває 1588 доба з початку російського повномасштабного вторгнення. Окупанти продовжують зазнавати величезних втрат.

Лише протягом минулої доби росіяни втратили понад 1350 своїх вояк. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Які втрати Росії 30 червня?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 30 червня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 403 550 (+1 350) осіб;

танків – 12 067 (+1);

бойових броньованих машин – 24 851 (+6);

артилерійських систем – 45 040 (+71);

РСЗВ – 1 901 (+0);

засоби ППО – 1 455 (+1);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 1 777 (+13);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 381 776 (+1 952);

крилатих ракет – 4 790 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 114 104 (+492);

спеціальної техніки – 4 368 (+2).



Втрати росіян станом на 30 червня / Інфографіка Генштабу

Що відомо про попередні втрати Росії?

За минулу добу, 29 червня, окупанти втратили 1230 осіб. Також ЗСУ вдалось знищити 3 ворожих танки.

Стало відомо, що українські військові наприкінці травня 2026 року провели операцію зі знищення російських бійців "ВДВ", яких окупанти вважають "елітою" армії. Сили оборони затягли ворожі групи у пастку.