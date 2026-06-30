Понад 1300 окупантів та низка ворожої техніки: втрати Росії на 30 червня
Триває 1588 доба з початку російського повномасштабного вторгнення. Окупанти продовжують зазнавати величезних втрат.
Лише протягом минулої доби росіяни втратили понад 1350 своїх вояк. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
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Які втрати Росії 30 червня?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 30 червня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 403 550 (+1 350) осіб;
- танків – 12 067 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 851 (+6);
- артилерійських систем – 45 040 (+71);
- РСЗВ – 1 901 (+0);
- засоби ППО – 1 455 (+1);
- літаків – 436 (+0);
- гелікоптерів – 353 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 777 (+13);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 381 776 (+1 952);
- крилатих ракет – 4 790 (+0);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 114 104 (+492);
- спеціальної техніки – 4 368 (+2).
Втрати росіян станом на 30 червня / Інфографіка Генштабу
Що відомо про попередні втрати Росії?
За минулу добу, 29 червня, окупанти втратили 1230 осіб. Також ЗСУ вдалось знищити 3 ворожих танки.
Стало відомо, що українські військові наприкінці травня 2026 року провели операцію зі знищення російських бійців "ВДВ", яких окупанти вважають "елітою" армії. Сили оборони затягли ворожі групи у пастку.