Знищено солдатів і ворожу техніку: втрати Росії на 30 грудня

Російська армія втрачає на війні солдатів та дороговартісну техніку, однак не зупиняє атаки. Попри вже мільйонні втрати, ворог прагне захопити більше території.

За добу на передовій ліквідовані 1 220 окупантів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також Путін на межі, – морпіх з Британії про серйозні проблеми в армії Росії Які втрати росіян на 30 грудня? Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять: Особового складу – близько 1 206 910 (+1 220) осіб;

танків – 11 477 (+5);

бойових броньованих машин – 23 841 (+4);

артилерійських систем – 35 589 (+19);

РСЗВ – 1 582 (+1);

засобів ППО – 1 264 (+0);

літаків – 434 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 96 932 (+400);

крилатих ракет – 4 136 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 72 010 (+119);

спеціальної техніки – 4 031 (+1).

Скільки солдатів і техніки втратила Росія / Інфографіка Генштабу ЗСУ Що відомо про останні втрати Росії? Днями українські захисники атакували склад "Шахедів" та понтонну переправу на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Одна з атак відбулася на ремонтний підрозділ зі складу 1 435 мотострілецького полку.

Взимку ворог почав активно залучати для штурмовій військову техніку, зокрема танки, які отримали назву "їжаки-дикобрази". Майор, заступник командира 4 батальйону "Сила свободи" 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко в ефірі 24 Каналу розповів, що окупанти готові доставляти й далі нове "гарматне м'ясо", але Сили оборони успішно протидіють ворогу.