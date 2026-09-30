30 вересня, 06:48
Ще мінус майже 1500 окупантів та сотні одиниць важливої техніки: втрати Росії на 30 вересня
Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують невпинно зростати. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1470 окупантів.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 533 970 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії
З початку повномасштабного вторгнення до 30 вересня 2026 року втрати країни-терористки складають:
- особового складу – близько 1 533 970 (+1 470) осіб;
- танків – 12 388 (+0);
- бойових броньованих машин – 25 463 (+0);
- артилерійських систем – 50 519 (+21);
- РСЗВ – 2 171 (+2);
- засобів ППО – 1 682 (+1);
- літаків – 443 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 540 095 (+1 393);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 789 (+9);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 155 363 (+332);
- спеціальної техніки – 4 770 (+5);
- крилатих ракет – 5 121 (+3).
Нагадаємо, що 29 вересня стало відомо, що Україна вдарила по військових об'єктах Росії на окупованих територіях. Зокрема, було уражено РЛС "Каста" та пункти управління БпЛА.